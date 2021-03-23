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    接種BNT疫苗後…港1男子癲癇發作

    圖為香港民眾接種武肺疫苗。（路透）

    圖為香港民眾接種武肺疫苗。（路透）

    2021/03/23 12:56

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情日漸趨緩，港民約有38萬人施打科興疫苗或中國復星代理的BNT疫苗（港稱「復必泰」疫苗）。21日接受施打武肺疫苗民眾，有12例感到身體不適送往醫院，已經出院為6例，留院觀察為3例。據知，部分民眾接種疫苗出現後遺症，包括癲癇、出疹、心悸及「血管迷走神經性昏厥」等症狀。

    根據《香港01》報導，21日接受施打疫苗民眾，有12例感到不適送往醫院，分別為3例接種科興疫苗，接種BNT疫苗為9例。其中一位40歲女子施打BNT疫苗後，則出現「血管迷走神經性昏厥」情況，同日下午緊急送往醫院，經治療後已出院。一名27歲男子則接種BNT疫苗後，「癲癇」發作送往醫院治療，仍留院觀察。有一位72歲婆婆施打科興疫苗後感到暈眩，送往醫院後情況轉為穩定。。

    報導指出，另有3位民眾接種疫苗，身體情況穩定後，未聽醫生勸告堅持出院，包括一名47歲男子接種科興疫苗，他感到暈眩、胸口痛，一名38歲女子接種BNT疫苗後，則有出疹情況，還有一名51歲男子接種BNT疫苗，身體出現敏感症狀。

    港府表示，截至昨晚上8點，目前約有2萬5200人接種第一劑武肺疫苗，累計總共約為38萬人，占全港人口約5%。

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