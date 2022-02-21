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    香港+7533確診再創單日新高 11個月女嬰成最小染疫死者

    香港醫療體系不堪負荷，部分患者需在院外候診。（美聯社）

    香港醫療體系不堪負荷，部分患者需在院外候診。（美聯社）

    2022/02/21 18:58

    〔即時新聞／綜合報導〕香港今天新增7533例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，再創單日新高。另外也新增13人死亡，包含1名11個月大的女嬰，是香港迄今最年輕的染疫死者。因應嚴峻疫情，香港24日起將實施疫苗通行證，範圍包括餐廳、超市、百貨公司等。

    綜合港媒報導，香港今天新增7533例確診，其中7530例都是本土病例。另外也新增13人死亡，包含1名11個月大的女嬰，這名女嬰原本健康狀況良好，但19日上午因發燒與持續抽搐被送往急診，採檢呈陽性，隨後狀況惡化，20日晚間離世。據了解，女嬰有多名家人也快篩陽性。

    香港將自24日起實施「疫苗通行證」規範，適用於進入餐廳、超市、市場、商場、百貨公司等場所的民眾，也會在學校、醫院與政府辦公室等場所實施，但上述場所主要規範員工，其他如學校學生、到醫院求診者或使用政府服務者並不受限。

    香港食物及衛生局副祕書長蔡傑銘指出，疫苗通行證規範需接種的疫苗劑數將分3階段實施，第一階段為4月29日前，將要求12歲以上民眾需接種至少1劑疫苗，後續階段則有待公布。

    疫苗通行證執行方面分為主動與被動查核，主動場所如餐廳等，顧客需主動出示接種紀錄，被動場所如超市、百貨公司等，顧客不需主動出示，但執法人員會隨機抽查。

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