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    香港疫情狂竄！日增6116確診24死 急診室爆滿患者躺戶外候診

    香港多間醫院急診室爆滿，患者只能躺在戶外病床上等候入院。（法新社）

    香港多間醫院急診室爆滿，患者只能躺在戶外病床上等候入院。（法新社）

    2022/02/17 18:51

    〔即時新聞／綜合報導〕香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情相當嚴峻，今天（17日）新增6116例確診，再創單日新高。疫情發展至此，香港醫療系統已經超出負荷，多間醫院急診室完全爆滿，大批患者須躺在戶外病床上候診，有陽性患者只能選擇先拿藥回家休息。

    綜合港媒報導，香港今天新增6116例確診，其中6107例都是本土病例。另外也新增24例死亡，目前還有10多名患者病危。香港公立醫院也有超過140名醫護人員初驗陽性。

    香港多間醫院因急診室爆滿，只能在急診室外空地搭棚子設分流區，讓患者躺在戶外病床上候診。香港今天天氣寒冷，不時飄起小雨，香港醫管局員工陣線主席陳國誠表示，不少患者候診期間身體狀況變差，擔心患者出現低溫症狀。

    1名患者向媒體表示，她1週前出現症狀，但一家人住在「劏房」（狹小的隔間套房），根本無法自我隔離。隨後她的2歲兒子和7歲女兒也有症狀，一家人選擇到醫院急診室求診，但醫護人員說要等3天才有病房，擔心吹風淋雨讓病情惡化，最後只能先領藥回家休息。

    香港醫管局總行政經理何婉霞表示，急診室爆滿的情況讓人憂心，當局即日起開始更新隔離設施出院準則，患者若在驗出陽性7天後沒有症狀且轉為陰性，同住家人也沒有高風險族群，就可以解除隔離，希望藉此加快隔離設施流動率。

    香港自15日新增1619例、昨天（16日）新增4285例，到今天再新增6116例並多出24人死亡，急診室也在一夜之間爆滿，讓人看見疫情增溫速度之快，以及醫療系統不堪負荷的嚴重程度。

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