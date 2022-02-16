香港3歲女童、百歲人瑞確診不治 成為最年幼、年長死亡病例

香港確診病例不斷飆升，醫療系統過載，確診患者躺在急診室外走廊上。（歐新社）

2022/02/16 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港第5波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，醫療系統爆滿，而今出現百歲長者與幼齡兒童確診死亡病例，2人在15日晚間離世，成為香港最年長與最年幼確診死亡病例。

香港元朗11日有4歲男童在家中嘔吐後昏迷，送醫搶救仍在凌晨不治，事後分泌物篩出武漢肺炎陽性反應，死因待驗屍報告確認，一度被認為可能成為香港最年輕死亡病例，然據《香港01》報導，15日有一名3歲確診女童情況危急，被轉送兒童醫院搶救，仍不幸在當日晚間8時半許離世，確認為香港最年輕死亡病例。

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除此之外，香港一名100歲女性長期病患在14日確診，送往將軍澳醫院隔離治療，15日狀況突然轉差，在同日晚間8時許病逝，成為香港最年長死亡病例。

香港正值第5波疫情，疫情未見停歇；今上午多間港媒指出，今日至少新增確診案例4285例，初步陽性個案則超過3000例，截至15日，在社區等候送院的初步確診及確診等候入院人數，已高達1萬2000人。

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