「溫和」Omicron為何讓美國死亡數飆高？ 德媒曝2關鍵原因

有外媒刊文分析，為何面對較為溫和的Omicron變種病毒，美國死亡數仍節節攀升，而美國武肺致死率為何又超出其他西方先進國家。（法新社）

2022/02/16 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種病毒株為全球帶來新一輪疫情，有外媒刊文分析，為何面對較為溫和的Omicron變種病毒，美國死亡數仍節節攀升，而美國武肺致死率為何又超出其他西方先進國家。

《德國之聲》報導指出，美國東部Omicron變種病毒的疫情高峰似已過去，新增感染病例數已降至去年冬季平均值之下，多州陸續宣布取消配戴口罩規定，該國西海岸與南部雖仍有高數量的新增病例，但增長趨勢已顯著放緩。

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然而，美國武肺致死病例數仍高得驚人，過去2年多以來，美國累計死亡數已達到92萬人大關，按當前速度計算，再過一個多月，該國死亡人數就將突破100萬人。

文章進一步提問，為何相對溫和的Omicron變種病毒疫情，卻在美國造成飆高的新增死亡案例數曲線呢？

《德國之聲》分析指出，相較於其他西方先進國家，美國疫苗完整接種率、加強針接種率都相對偏低，「作為疫苗大國，全美僅64％人口完成完整接種，加強針比例僅27％，作為對比，德國這兩個數字分別高達75％與55％」。

此外，另一項美國特有國情也在其中扮演了關鍵角色，即該國擁有超高肥胖率與糖尿病患病比例，全美當前約有3700萬糖尿病患者，約占總人口的10分之1，在住院治療的重症患者中，很大一部分都具有肥胖或糖尿病問題。

文章末段引用統計數據指出，收入愈低的人群對疫苗愈持拒絕態度，而此一族群同樣也擁有更不健康的飲食習慣，患有高血壓、糖尿病與肥胖等慢性疾病的比例也最高，綜合以上2點，才在美國帶來節節高升的死亡案例數。

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