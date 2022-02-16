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    香港再增4285例確診 醫院爆滿1.2萬人等候入院

    香港第5波武肺疫情急遽延燒，截至昨日等候入院人數已達1萬2000人。（歐新社）

    香港第5波武肺疫情急遽延燒，截至昨日等候入院人數已達1萬2000人。（歐新社）

    2022/02/16 11:42

    〔即時新聞／綜合報導〕香港第5波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急遽延燒，港媒消息指出，預估今日新增至少4285例確診，初步陽性則超過3千例，截至昨日等候入院人數已達12000人。

    今上午多家港媒消息指出，今日至少新增確診案例4285例，初步陽性個案則超過3000例。消息也指出，截至昨日在社區等候送院的初步確診及確診等候入院人數，已高達12000人。

    針對疫情持續升溫，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，香港疫情發展很快，過去7天大約有1.7萬例陽性個案，醫管局所有設施已盡用，雖然醫管局指定診所今日起啟用，但何栢良認為遠遠追不上疫情發展。

    何栢良指出，目前仍有超過1萬例個案滯留在社區，根據初步統計有8000例屬於高風險、必須住院的個案，其中有大約1千人為65歲以上長者，且有一些人未施打過疫苗。針對香港目前仍有161萬人沒有接種任何一劑疫苗，他擔憂後續會有一定比例的人出現重症，對醫療量能造成更大壓力，他為此呼籲政府盡快為這些人進行施打，希望能藉此壓低疫情。

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    香港第5波武肺疫情急遽延燒，截至昨日等候入院人數已達1萬2000人，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，過去7天大約有1.7萬例陽性個案，醫管局所有設施已盡用。（歐新社）

    香港第5波武肺疫情急遽延燒，截至昨日等候入院人數已達1萬2000人，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，過去7天大約有1.7萬例陽性個案，醫管局所有設施已盡用。（歐新社）

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