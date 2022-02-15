香港至少新增1510例確診 初步陽性5400例

港媒消息指出，預估今日新增至少1510例確診，初步陽性則有5400例。由於檢測能量依然有限，預估稍晚確診數會再上升。（路透）

2022/02/15 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港第5波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急遽延燒，港媒消息指出，預估今日新增至少1510例確診，初步陽性則有5400例。由於檢測能量依然有限，預估稍晚確診數會再上升。專家則指出，目前的確診數無法反映實際的染案個案，估計每日大約有6千至7千人染疫。

今上午11點多多家港媒消息指出，今日暫增確診案例1510例，初步陽性個案則達5400例，由於目前覆檢化驗能力依然有限，預估稍晚確診數會再上升。香港中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安認為，目前的每日感染數應該已經遠遠超過確診數字，因為有些人可能只有輕症或是無症狀，選擇自行處理，若有其他同住家人，也可能因此受到感染，但當局第一時間無法掌握這些數字，他預估每日的實際染疫數可能高達6千至7千例。

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郭健安指出，在社區檢測中心驗出初步陽性的樣本，要再交由衛生署公共化驗服務處複檢，證實是陽性才會正式確診，整個程序可能需時2到3天，導致確診數字滯後。

據《香港電台》報導，港大感染及傳染病中心總監何栢良則指出，目前每日公布的感染數據可能延遲3到4天，無法反映真實情況，他認為目前社區已普遍出現確診者，若在社區檢測中心的核酸檢測結果是陽性，真正確診的機會也很高，認為當局應該把這些當作確診，並盡快將訊息告知民眾

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