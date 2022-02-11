瑞典丹麥結束防疫 下一個英國

香港民眾十日在餐桌附隔板的餐廳用餐。（路透）

2022/02/11 05:30

〔編譯陳成良、周虹汶／綜合報導〕武漢肺炎Omicron變異株在全球大流行，逐步改變各國的防疫政策，繼丹麥後，瑞典九日取消最後的防疫管制措施，並結束大部分病毒檢測，英格蘭也擬提前一個月取消所有防疫措施；美國紐約州長霍楚（Kathy Hochul）九日宣布放寬防疫措施，大多數室內公共場所可不戴口罩。

基於Omicron高峰已過的評估，紐約、加州與德拉瓦州等多個民主黨執政州的州長，陸續解除室內與校園口罩令，但美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基強調，全美確診人數雖持續下降，入院與死亡率仍高，還不到鬆綁時候；在傳染率顯著或高的地區，現階段仍建議民眾在公共室內戴口罩。

請繼續往下閱讀...

在瑞典，因疫苗接種和Omicron以輕症居多，衛生部長哈倫格倫（Lena Hallengren ）表示，當局所認知的疫情已結束，武肺病毒已不再被歸類為社會危害。不過，瑞典醫療系統壓力仍大，目前還有約二千多名病患需要住院治療，與去年春天第三波疫情高峰時不相上下。

瑞典九日新增一一四人死亡，死亡人數累計一萬六一八二人，死亡率在北歐國家中居首，但比歐洲其他國家為低。事實上，整個疫情期間，瑞典政府選擇不封鎖，而是採取自願方式。

英國首相強森九日表示，若疫情持續舒緩，將提前一個月、在兩週內取消對英格蘭包括「確診後自我隔離」在內的所有防疫限制。但科學家警告，此舉恐將傳達「大流行徹底結束」的錯誤觀點，認為強森的決策來得太早，可能會讓弱勢族群暴露在風險之中。

日本十日通報新增確診九萬九六九五例，為連續第五天低於十萬例。南韓的新增確診人數則暴增，十日單日通報五萬四一二二例，首度突破五萬大關創新高，約為一週前的二．四倍；目前累計確診已達一一八萬五三六一例。

香港病例十倍速激增

香港方面，繼九日迎來一一六一人染疫的單日新增確診新高，十日再多九八六例。鑑於全港單日新增病例十天來以十倍速度激增，專家預警最晚三月底恐見一天新增二．八萬例的空前現象，政府專家顧問梁卓偉則建議港府下令封城，直至「清零」為止。

香港大學研究指出，根據上海市兩年前封城經驗，香港當前維持社交距離規範仍讓病毒有十五％傳播機率，不足以控制疫情，若不思改變，六月中前可能每天有九五四名港人因感染Omicron而死、累計三千至五千人不治；加上醫療體系崩潰，屆時病死總數恐上看七千。

瑞典政府解除防疫限制，如同宣告疫情大流行結束。圖為瑞典第二大城哥特堡一間酒吧九日座無虛席。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法