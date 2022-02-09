最嚴格防疫 香港市場、超市、百貨關兩週

2022/02/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國廣西壯族自治區百色市的武漢肺炎疫情升溫，七日新增六十四例本土病例後，當局緊急針對四百多萬居民進行採檢，國務院專家也趕往當地協助。與此同時，香港疫情持續大爆發，八日再增六二五例，已連續兩天破六百例，特首林鄭月娥宣布啟動歷來最嚴格的防疫措施。由於疫情導致物流中斷，香港也出現仰賴中國輸入的生鮮食品缺貨、價格飆漲的窘況。

廣西百色疫情升溫 篩檢400萬人

中國國家衛生健康委員會通報，中國境內七日新增六十五例本土病例，除一例在天津，其餘都在與越南接壤的廣西百色，據稱源頭是一名廣東深圳工作返鄉、感染Omicron變種病毒株的男子。他在上月廿八日返鄉後足跡廣泛，迫使當局宣布七日起全市居家隔離，並將陸續採檢四百多萬人。中國媒體指稱，百色從七日正午到八日正午，又新增廿七例本土確診及兩例無症狀感染者。

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中國國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，廣東深圳的Omicron疫情已波及廣東、廣西、湖南等三省九市，部分地區已受控，但深圳近日仍新增感染者，疫情仍有擴散風險。他坦言，百色疫情正處於快速上升階段，逾八十％感染者居住在同一區域，國務院已派工作組至廣西，協助採檢、疫調、風險族群排查。

另一方面，香港繼七日新增六一四例確診後，八日又增六二五例，且多數為本土病例，兩週來已累計兩千六百多例確診，且有八九八例源頭不明，集中在深水埗、沙田、九龍城、葵青等地，確定出現垂直或橫向傳播的住宅大樓多達三十三棟。

特首林鄭月娥八日宣布提高防疫管制，超市、商場、菜市場、宗教場所、理髮廳、百貨公司等場所十日起關閉兩週，公共場所聚會人數上限由四人減至兩人，禁止私人處所跨家庭聚會等。

禁兩人以上聚會 疫苗通行證上路

此外，進入餐廳須出示「疫苗通行證」亦提早實施，之後將沿用至學校、公共機構、政府大樓等場所。不接受強制採檢者，罰金由五千港幣調升至一萬港幣（約三萬六千台幣）。

物流司機確診頻仍 買不到生鮮

值得注意的是，由於不斷傳出跨境物流司機確診，導致中港口岸一度關閉，香港近來生鮮農產品大缺貨，五日以來供應量大減七成，蔬菜和鮮魚最受影響，均價飆升三成，但貨架仍幾乎被掃空，僅剩進口的昂貴產品。據了解，香港超過九成的蔬菜和鮮魚仰賴中國輸入。

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