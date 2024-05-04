曾釀近百死悲劇 希臘二戰掃雷艦沉船躺80年被尋獲

二戰末期因超載而沉船，釀成98人死亡慘案的希臘退役掃雷艦斯佩耳刻俄斯號（Sperchios），近日被水下作業廠商ROV Services尋獲。圖為無人潛艇示意圖。（圖擷取自ROV Services官網）

2024/05/04 16:21

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕二戰末期希臘沉船斯佩耳刻俄斯號（Sperchios）近日被水下作業廠商尋獲，這艘因超量載客的掃雷艦在1945年5月翻覆，造成98人死亡，是希臘近代史上最慘痛的沉船事件。

綜合外媒報導，希臘水下作業團隊ROV Services近日在伊茲拉島（Hydra Island）北方尋獲失蹤近80年的掃雷艦斯佩耳刻俄斯號（Sperchios）沉船，無人潛艇所拍下的畫面也在社群平台上公開，船頭仍可見20毫米機砲底座。

請繼續往下閱讀...

報導指出，斯佩耳刻俄斯號由英國公司製造，退役後轉作補給艦用途，最高乘載量限制為75人，然而當他在1945年5月2日啟航時，船上含組員竟高達136人。

據生還乘客說法，斯佩耳刻俄斯號航行中一直都向左舷傾斜，一開始乘客還配合組員指示往另一邊聚集以平衡船隻，但當變天開始下起暴雨後，乘客都紛紛進入船艙避雨，讓傾斜情況更加惡化。

不巧的是，船長為躲避前方水雷區毅然緊急轉彎，令船艦當場翻覆進水，不出幾分鐘就迅速下沉，多數乘客躲避不及，溺斃於寒冷的海水中。

斯佩耳刻俄斯號136名乘客中僅有38人生還，98人死亡，也無人再見過沉船遺跡。

據悉，斯佩耳刻俄斯取名自希臘中部一條河流名，也是希臘神話中的河神，相傳為特洛伊戰爭中傳奇雅典國王梅內休斯（Menetheus）的生父。

相關影片請見：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法