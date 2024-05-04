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想害死人？中國製兒童水瓶有窒息風險 美商IGLOO召回逾3萬個

美商IGLOO委託中國製造的兒童吸管水瓶，驚傳具有窒息風險全面召回。（圖擷自美國消費品安全委員會CPSC官網）

美商IGLOO委託中國製造的兒童吸管水瓶，驚傳具有窒息風險全面召回。（圖擷自美國消費品安全委員會CPSC官網）

2024/05/04 16:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國冰櫃、保溫容器公司IGLOO，委託中國製造的12盎司兒童吸管水瓶（Youth Sipper Bottle），驚傳具有窒息風險，目前已宣布3萬1500個產品全面召回。

《ABC》報導，美國消費品安全委員會（CPSC）表示，這些水瓶吸管上的矽膠蓋子，在使用時可能會脫落，若不慎進入兒童口中將造成窒息風險，目前已收到1起脫落通報，尚未有健康受損的狀況出現。

CPSC指出，此次召回的不銹鋼水瓶是在中國製造，具有多種顏色款式，包括藍色瓶身綠色蓋子、綠色瓶身藍色蓋子、粉紅色瓶身紫色蓋子、紫色瓶身粉紅色蓋子等等，側面印有大寫的「IGLOO」商標。

這些水瓶於去年4月到今年3月之間販售，價格介於13至17美元（約新台幣420至550元），IGLOO呼籲顧客立即停用這批兒童水瓶，將矽膠蓋子拆下並切成兩半銷毀。

IGLOO表示，顧客只要拍下銷毀的矽膠蓋並將照片回傳，即可取得15美元（約新台幣485元）退款，將以網購商店點數、禮品卡的形式提供，或者是更換成沒問題的水瓶。

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