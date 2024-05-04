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馬克宏歡迎習近平來訪 法國維吾爾人：如同被「呼了一巴掌」

習近平和馬克宏去年4月在中國廣州相見歡。（路透檔案照）

習近平和馬克宏去年4月在中國廣州相見歡。（路透檔案照）

2024/05/04 15:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家主席習近平將在6、7日出訪法國，但當地維吾爾人團體3日召開記者會表示，法國總統馬克宏歡迎習近平到訪，此舉猶如對維吾爾人「呼了一巴掌」。

《法新社》4日報導，歐洲維吾爾學院（European Uyghur Institute）創辦人、法國公民雷漢（Dilnur Reyhan ）表示，她和其他維吾爾人對習近平即將訪法感到「憤怒」。雷漢以「維吾爾人的劊子手」來形容習近平，稱對於維吾爾人、尤其是法籍維吾爾人來說，「這是我們的總統馬克宏給的一巴掌」。

美、法、英等西方國家先前都曾譴責中國政府對新疆維吾爾人持續性的「種族滅絕」，習近平正是在這個背景下對法國進行國是訪問，紀念兩國建交60週年，各方預期兩國元首峰會將聚焦在俄羅斯入侵烏克蘭、中東衝突和貿易等議題。

維吾爾人海地瓦吉（Gulbahar Haitiwaji）表示，她曾被關押在新疆「再教育營」3年，對於法國歡迎習近平，她直言很失望，「我請求（馬克宏）總統向中國提出新疆集中營的問題，並堅決要求關閉它們」。

北京被指控在新疆廣設「再教育營」等設施，並關押超過100萬名維吾爾人和其他穆斯林少數民族。維權人士和海外維吾爾人指出，當局在這些設施內動用各種虐待行為，包括酷刑、強迫勞動、強迫絕育和灌輸政治教條等。

聯合國去年一份報告詳列新疆地區酷刑、強迫醫療、性暴力或基於性別的暴力及強迫勞動的「可信」證據，但該報告並未跟進美國和其他西方國家國會，將北京的舉措定調為「種族滅絕」。

北京則一貫否認這類人權指控，反稱其為蓄意抹黑、遏制中國崛起的一環。北京堅稱，在新疆開辦的「職業培訓中心」有助於打擊極端主義與加強當地發展。

另外，非政府組織「人權觀察」（HRW）3日也督促馬克宏於習近平來訪期間「列舉中國政府的反人類罪和加劇鎮壓將面臨的後果」。

該組織表示，在習近平統治下，（中國）對人權的尊重嚴重惡化，其政府對新疆維吾爾人和其他突厥裔穆斯林已犯下反人類罪，包括大規模拘禁、強迫勞動和文化迫害，同時還透過惡法剝奪香港的自由，並在中國各地激烈鎮壓反政府異議人士。

人權觀察中國部代理主任王松蓮（Maya Wang）直言，馬克宏應向習近平明確表示，北京的反人類罪將對法中關係帶來後果。法國在人權問題上的沉默和無所作為，只會助長中國政府對其人權侵害行為的免責心態，進一步加劇其在國內外的鎮壓。

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