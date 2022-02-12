香港恐封城清零 外商擬撤離

港澳辦堅持香港「動態清零」，國際連鎖酒店東方文華執行長考慮行政團隊將暫時撤離香港。圖為路人經過關閉的出租店鋪。（路透）

2022/02/12 05:30

日增千例 港官員坦言危急

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港的武漢肺炎疫情持續升溫，十一日新增一三二五例確診，再創疫情爆發以來單日新高紀錄，另有超過一五○○例首次快篩陽性的「初步確診」病例，港府官員坦承疫情「危急」，國務院港澳事務辦公室表示，支持香港「按照動態清零」政策抗疫；醫學專家呼籲政府應考慮「封城」遏制疫情傳播，但也有看法指出，由於醫院瀕臨飽和，建議採行對高危險群和未接種疫苗者「反向隔離」的保護措施。

醫院病床使用率9成

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君十一日指出，新增一三二五例中僅兩例為境外輸入，目前的確診數字僅是反映約一、兩週前的情況，疫情「尚未到頂」，但是已超過醫療系統負荷；她也坦言，現在靠追蹤接觸史已無法遏止疫情，最重要的是民眾保持社交距離。根據醫院管理局資料，目前醫院新冠病毒病床使用率達九成。

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禁9國航班著陸香港

為了減少醫院負擔，港府十一日宣布，一月八日針對英、美、澳洲等八國到港航班實施的「熔斷機制」，延長實施兩週，另新增尼泊爾；到三月四日前，禁止這九國民航客機著陸香港，也限制十四天內曾逗留這些地區超過兩小時的人登機來港。

政務司長李家超銜命率團到深圳，十二日將與國務院港澳事務辦公室、國家衛健委等中央、地方官員會商，請求協助香港抗疫；多名立法會議員提出支援香港全民檢測、一週內興建容納萬人的「方艙醫院」（臨時醫院），減少確診者在家等候入院時間。

港澳辦前日表示，「香港只要有求，祖國必定有應」，全力支持香港「按照動態清零的目標和策略」抗疫。香港媒體解讀，港澳辦傳達三大重點：香港須堅持「動態清零」；即使疫情嚴重，仍須遵循「一國兩制」制度，即中央不可能直接接管或下指令，只能提供支援；中央雖有所部署，但是基於香港無法進行大數據追蹤、大規模檢測，疫情反轉點難料。

港大醫學院院長籲封城

香港大學醫學院院長梁卓偉日前呼籲港府應積極考慮封城。外資則對香港堅持「動態清零」產生疑慮，國際連鎖酒店東方文華（Mandarin Oriental）執行長萊里（James Riley）就表示，該集團行政團隊將暫時撤離香港。衛生防護中心前總監曾浩輝對此表示，封城是最後手段，重點在於如何執行，目前香港防疫的一個弱點在於檢測量能；此外，現在每日上千起確診超過一半感染源不明，「已不能從源頭阻斷」，關鍵是民眾減少外出和聚會。

港府專家顧問袁國勇則建議，因醫院隔離病床不夠，確診者在家中等待入院徒增家人感染風險，因此有必要對居家隔離確診者的年長或患有慢性病家屬「反向隔離」，保障這些高危險群不受感染。

香港民眾十一日大排長龍等待接受病毒篩檢。（美聯社）

香港醫院外觀。（路透）

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