香港武肺疫情惡化 特首選舉延至5/8

香港的武肺專責醫院。（彭博）

2022/02/18 19:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）單日新增確診人數連日創下新高紀錄，「彭博」18日報導直指，現在香港疫情惡化速度甚於2年前中國武漢市最初爆發疫情時。香港特首林鄭月娥也鑑於疫情嚴重，18日晚間宣佈，引用緊急法延後特首選舉。

林鄭月娥18日晚間召開記者會，指為因應香港武漢肺炎疫情嚴峻，行政會議批准引用《緊急情況規例條例》，將原訂3月27日舉行的特首選舉，延後到5月8日舉行，特首候選人提名期也延至4月3日到16日。

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林鄭月娥表示，現在港府必須集中力量對抗疫情，這項決定「符合國家主席習近平重要指示之精神，即將穩定疫情作為「壓倒一切的」任務；港府估計，還需要2到3個月才能穩定疫情，已經準備實施強制全民接受新冠病毒檢測。

「彭博」18日報導，香港的每日新增確診病例，在短短1個月內，從每日新增百人暴增到超過6000人，疫情進展速度已經超過2020年初中國武漢市最初爆發疫情時。

香港18日通報新增3629例確診，其中僅2例為境外輸入，其他均為本土病例。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，尚有4800份樣本待檢驗，每日確診數字與初篩陽性個案數，「有較大偏差」。

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