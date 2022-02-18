香港再增3629例確診 戶外候診長者出現低溫症

香港公立醫院不堪重負，大批患者仍在急診室外臥床候診。由於天氣寒冷，部分患者需加蓋毛毯及鋁箔紙禦寒。（美聯社）

2022/02/18 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，今天（18日）新增3629例確診與約7600例初驗陽性個案。香港多間醫院不堪負荷，仍有不少患者在戶外臥床等候入院。有醫護人員指出，部分候診長者與兒童出現低溫症，批評港府沒有做好規劃，讓醫護和病人都受苦。

綜合港媒報導，香港今天新增3629例確診，其中3627例都是本土病例，另外也有約7600例初驗陽性個案，並新增10人死亡，同時仍有10多名患者病危。

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香港醫療系統不堪重負，部分公立醫院急診室外仍有約百名患者臥床等候入院。由於冷鋒將至，香港氣溫將在明天及後天降至10度左右，對戶外候診患者將是一大隱憂。

1名醫護人員接受媒體訪問時指出，有戶外候診的長者與兒童已經出現低溫症狀。她表示，急診室每晚只有6名護理師值班，其中1人專責照顧武肺患者，可能要同時照顧上百人，不僅沒時間吃飯，也要避免喝水以免需經常脫口罩，工作壓力巨大。她對這種情況感到心酸，批評港府沒做好隔離設施的規劃，讓醫護跟病人都受苦。

香港醫管局總行政經理何婉霞表示，今天會盡量騰空各醫院室內空間，包含部分門診空間、員工後勤區域與走廊等，作為患者等候區。由於未來天氣將轉冷，何婉霞強調會用盡一切方法，目標是今天內能將所有仍在戶外候診的患者移至室內。

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