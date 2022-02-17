15港人躲疫情偷渡至中國 公安陸續抓獲、其中4人確診

15名港人偷渡至珠海，目前被中國公安陸續抓獲，15人中有4人確診。（彭博）

2022/02/17 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期不斷蔓延，昨日單日新增確診數達到4285例，眼見疫情嚴峻，有部分香港民眾選擇「北上」避疫，由於出入境名額有限，有15名香港市民鋌而走險，從香港東涌碼頭偷渡至廣東珠海，隨後輾轉移動到湖南、福建及廣東等地區，目前已被陸續抓獲。

綜合港媒報導，這15名香港市民於14日凌晨從香港東涌碼頭偷渡至廣東珠海，其中兩人自行駕車到湖南省郴州市後確診，郴州市公安局16日發布公告，指兩人涉妨害傳染病防治罪等罪名，已被公安機關立案偵查。

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另外有兩名偷渡者抵達廣州後確診，兩人分別為21及23歲女性，曾到天河區太古匯LV、DIOR等專櫃，以及長隆歡樂世界等地。

針對偷渡事件，廣東省發送通知給各市，要求加強防疫措施，通知指出，有15人從香港偷渡至珠海市入境，現已追蹤到12人，活動範圍遍及廣東省廣州、深圳、佛山、東莞、惠州，以及湖南省及福建省。目前15名偷渡人員中，已有2人在湖南檢出陽性、2人在廣州檢出陽性。

除了14日的偷渡事件以外，廣東省中山市16日發布公告，公告1起從珠海入境的確診病例，此人13日從香港入境珠海，2月14日從珠海抵達中山市大涌鎮，由於檢測時序不符合廣東省「14+7」隔離政策，可能也是偷渡者。

廣東省深圳市羅湖區政府，近期透過「落戶政務短訊平台」通知市民，指出「目前從香港偷渡到深圳的人員很多，邊檢公安只抓到部份，依然有漏網之魚」。由此可見，從香港偷渡至廣東的香港市民，可能比檯面上被公布的更多，由於不排除偷渡港人染疫，對中國南方各省防疫措施可能造成影響。

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