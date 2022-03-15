香港大學醫學院：第五波疫情已358萬人染疫

港大醫學院表示，第5波疫情在3月4日已達高峰，統計目前已有358萬港人染疫，同時港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指出，近期醫管局購入2款武肺口服藥，相信能夠減低死亡數字。香港民眾外出配戴口罩示意圖。（歐新社）

2022/03/15 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數持續增加，港大醫學院表示，第5波疫情在3月4日已達高峰，統計目前已有358萬港人染疫，同時港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指出，近期醫管局購入2款武肺口服藥，相信能夠減低死亡數字。

綜合港媒報導，香港大學醫學院表示，截止14日止，推測目前已有358萬港人染疫，假設持續目前公共衛生和社交防疫措施的情況下，加上市民繼續維持低水平的社交接觸，預計在本月底確診數可能有明顯下降趨勢。

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港大醫學院數學模型推算，感染人數在4月底及5月中旬左右，將可能各降至1000及100以下，屆時推測第5波感染人數總量恐達448萬例，死亡人數則有5102人。

針對香港疫情，武肺疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日接受訪問透露，現在處於確診人數高位，此情況將繼續維持2至3週，如果安老院更多人接種疫苗，整體疫苗接種率上升，就有機會使確診數下降速度增快。

孔繁毅說，近期醫管局購入2款武肺口服藥，目前默沙東新冠口服藥「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」已在瑪麗醫院使用2週左右，約近千名染疫患者服完後效果良好，多數病患並未有惡化情形。

孔繁毅提到，年長者如即早服用武肺口服藥，將能夠防止變成重症，相信能夠減低死亡人數，不過他強調，「就長遠而言，接種疫苗仍十分重要，不能因為有口服藥就不打疫苗」。

據悉，港府購買輝瑞藥廠研發的抗武肺病毒口服藥「Paxlovid」，首批口服藥昨抵港，今已送往醫管局使用，此批口服藥會優先提供給年長者、慢性病患等高風險群族。

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