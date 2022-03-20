烏克蘭國際「芭蕾舞巨星」遭俄軍開火中槍後不幸身亡

國際知名烏克蘭巴蕾舞蹈家達西辛於2月26日在基府遭受俄軍開火中槍，送往醫院緊急救約3週，卻在近日不幸逝世、享年43歲，在18日舉行葬禮。（圖擷取自「Alexei Ratmansky」臉書）

2022/03/20 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，導致大量民眾傷亡，其中烏克蘭1名43歲國際知名巴蕾舞者在基輔遭俄軍擊中，經過3週治療後不幸身亡，消息曝光後，引發外界震撼。

綜合外媒報導，俄羅斯上月24日入侵烏克蘭後，國際知名烏克蘭巴蕾舞蹈家達西辛（Artyom Datsishin）於2月26日在基輔遭到俄軍開火中彈，緊急送往醫院搶救，經過約3週治療，近日卻不幸逝世，享年43歲，並在18日舉行葬禮。

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報導指出，達西辛過去曾在《天鵝湖》、《胡桃鉗》、《睡美人》、《吉賽兒》和《羅密歐與茱麗葉》等芭蕾舞劇中擔任主要角色，一度赴歐洲、美國等巡迴演出，並被賦予「烏克蘭榮譽藝術家」頭銜，他的舞蹈風格據有學術表現性、浪漫情懷與情感深度。

達西辛的逝世消息曝光後，莫斯科大劇院芭蕾舞團前藝術總監、編舞家拉特曼斯基（Alexei Ratmansky）痛斥，「對於達西辛死於俄軍槍火下，我非常憤怒，也對他的死訊難以忍受」，特曼斯基哀悼地說，「他是一名美麗的舞者，深受同事們的喜愛」。

據聯合國統計，從上月24日至今，估計造成至少約847名平民死亡，1399名受傷，大多數是遭受爆炸性武器攻擊傷亡。

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