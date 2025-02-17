獨家》突破！高雄分屍嫌犯家牛排刀 吻合林婦臉、掌屍塊切痕

高雄連環殺人分屍凶刀在嫌犯張介宗家搜出，林婦左臉、左手掌符合工具痕跡。（記者黃良傑攝）

2025/02/17 09:44

首次上稿 09:21

更新時間 09:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連環殺人分屍案在凶嫌張介宗住處搜出重大突破關鍵的2把凶刀，包括1把疑似牛排刀和剪刀，專案小組確認牛排刀用來肢解屍體，剪刀不排除行凶、肢解都用到，比對出屍體左臉頰、左手掌上切割斷面，有不規則鋸齒痕，完全吻合查扣牛排刀的工具痕跡，這2塊都是楠梓失蹤林婦所有。

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據了解，這2塊關鍵屍塊分別在2月8日、9日打撈上來，包括2月8日打撈到林婦的左耳朵，這塊耳朵部分，據悉有連著左臉頰的皮肉組織，皮面切割處留有鋸齒工具痕跡，據透露，比對張嫌前鎮「分屍公寓」住處搜到的牛排刀的鋸齒排列吻合。

另於2月9日也撈獲林婦左手掌，手掌斷面在關節處，據悉斷面皮肉組織還未完全腐壞，順利採到切割面的工具痕跡，比對在張嫌前鎮「分屍公寓」住處搜到的牛排刀吻合，成功連結棄屍地與分屍地的關係，檢警形容2塊關鍵屍塊，是楠梓失蹤婦浮上申冤向凶嫌討公道。

警方截至昨（16）日累計已打撈出63塊屍塊及人體組織，其中僅2塊為左營張婦所有，另名被害人凶嫌的黃姓大嫂肢體殘骸至今尚未尋獲，今（17）日上午9時在前鎮河金鞏橋、成功橋段，持續進行打撈工作。

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