厚衣脫不下來！專家：下波降溫「更久更濕冷」到這時候

氣象專家林得恩提醒，未來2週天氣，冷氣團接近，就在乾冷及濕冷間交相輪替，厚衣始終脫不下來。（資料照）

2025/02/17 08:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象署表示，台灣本週有兩波冷氣團接力影響，氣象專家林得恩今發文提醒，未來2週天氣，冷氣團接近，就在乾冷及濕冷間交相輪替，厚衣始終脫不下來。且下一波從21日（週五）開始，冷舌再度伸至台灣附近，降溫會比這兩天更久、更冷又更濕，要和寒冷空氣做好長期抗戰的準備。

林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」發文說，未來2週天氣，受冷氣團接近及影響，就在乾冷及濕冷間交相輪替，厚衣始終脫不下來。他表示，今天開始至19日（週三）清晨，冷氣團直驅南下，影響到台灣天氣，越晚越冷，強度初步評估在大陸冷氣團與強烈大陸冷氣團之間，全台降溫相當有感。

請繼續往下閱讀...

19日白天至20日（週四）大陸冷氣團減弱，中場休息，日間短暫回溫，早晚溫差增大。下一波又從21日開始，「冷舌」再度伸至台灣附近，此次降溫評估會比16至19日這波更久、更冷又更濕，影響時間可以持續到25或26日（下週二、三）。他提醒民眾，看來要和寒冷空氣做好長期抗戰的準備！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法