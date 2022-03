斷開俄羅斯+1！歐洲太空總署暫停火星任務合作

2022/03/18 00:44

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲太空總署(European Space Agency)17日宣布,由於俄羅斯無理入侵烏克蘭,歐洲與俄羅斯合作的火星任務已暫停。

根據《CNN》 報導,歐洲太空總署週四發聲明表示,「我們對俄羅斯入侵烏克蘭造成的傷亡和悲慘結果深感遺憾,歐洲太空總署完全贊成(歐盟)成員國對俄國的制裁。」太空科學探索固然重要,但比不上解決戰爭帶來的苦難。

對此,歐洲太空總署執行長阿施巴赫(Josef Aschbacher)宣布暫停與俄羅斯航太(Roscosmos)合作的ExoMars火星探測計畫,這項計畫原本要在今年執行。

雖然暫停火星任務,但歐洲太空總署說,國際太空站(International Space Station)計畫會繼續運作,主要是必須維持太空站和人員的安全。報導指出,目前有4名美國太空總署(NASA)太空人、2名俄羅斯太空人和一名歐洲太空人在國際太空站軌道上工作和生活。

Over the past two days, our Member States discussed the impact of the war in Ukraine on ESA’s space programmes. Together, we took a tough – but necessary – decision to suspend the launch of ExoMars foreseen for September with Roscosmos, and to study options for a way forward. https://t.co/BNVODRDMql