斷開俄羅斯+1！歐洲太空總署暫停火星任務合作

歐洲太空總署執行長阿施巴赫宣布暫停與俄羅斯航太合作的ExoMars火星探測計畫。（路透）

2022/03/18 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲太空總署（European Space Agency）17日宣布，由於俄羅斯無理入侵烏克蘭，歐洲與俄羅斯合作的火星任務已暫停。

根據《CNN》 報導，歐洲太空總署週四發聲明表示，「我們對俄羅斯入侵烏克蘭造成的傷亡和悲慘結果深感遺憾，歐洲太空總署完全贊成（歐盟）成員國對俄國的制裁。」太空科學探索固然重要，但比不上解決戰爭帶來的苦難。

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對此，歐洲太空總署執行長阿施巴赫（Josef Aschbacher）宣布暫停與俄羅斯航太（Roscosmos）合作的ExoMars火星探測計畫，這項計畫原本要在今年執行。

雖然暫停火星任務，但歐洲太空總署說，國際太空站（International Space Station）計畫會繼續運作，主要是必須維持太空站和人員的安全。報導指出，目前有4名美國太空總署（NASA）太空人、2名俄羅斯太空人和一名歐洲太空人在國際太空站軌道上工作和生活。

Over the past two days, our Member States discussed the impact of the war in Ukraine on ESA’s space programmes. Together, we took a tough – but necessary – decision to suspend the launch of ExoMars foreseen for September with Roscosmos, and to study options for a way forward. https://t.co/BNVODRDMql — Josef Aschbacher （@AschbacherJosef） March 17, 2022

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