挨美批未遵守UN憲章 中回嗆「誣衊抹黑」

中國外交部發言人趙立堅17日又開嗆，不滿美國指責中國未譴責俄羅斯入侵烏克蘭。圖為趙立堅10日主持中國外交部的例行記者會。（美聯社）

2022/03/17 18:32

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）批評中國不願譴責俄羅斯入侵烏克蘭之舉不符合聯合國憲章，中國外交部發言人趙立堅17日反嗆美國「誣衊抹黑」，中方對此堅決反對。

布林肯16日接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時說，中國「沒有強烈反對」俄羅斯侵略烏克蘭此一舉動，公然違反中國身為聯合國安全理事會常任理事國有責任維護和平安全的承諾，完全不符合其所言與不斷重申的聯合國憲章的神聖性以及國家主權等基本原則，並稱中國「站在歷史錯誤的一邊」。

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趙立堅17日在例行記者會上被問到此事時，反批布林肯此言充分曝露美方的冷戰思維以及集團對抗思想；他並指責美國推動北約（NATO）東擴才是導致俄烏開戰的原因，還強調中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正、一貫主張尊重各國主權與領土完整，以及遵守聯合國憲章宗旨與原則。

在被外媒記者問到俄軍入侵導致烏克蘭平民傷亡與人道危機時，趙立堅除強調中方已採取實際行動提供人道救援，也不忘開嗆西方國家過去何曾同樣關心過伊拉克、敘利亞、阿富汗與巴勒斯坦人民的傷亡...「恐怕你們毫無資格來對中方進行指責。」

趙立堅還順便斥責西方媒體，指稱「某些媒體」立場虛偽，報導中流露種族主義，應該把精力與重點用於促進和平，像是建議北約國家不要再對烏克蘭提供彈藥，「不要去火上澆油」。

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