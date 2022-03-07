布林肯：澤倫斯基若遇害、烏克蘭已有「政權延續計劃」

若澤倫斯基不幸遇害，布林肯表示，烏克蘭政府已有應變計畫。（法新社）

2022/03/07 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭至今已12日，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）持續帶領烏克蘭軍民抵抗侵略，並向國際求援。然而有《英媒》爆料，澤倫斯基在一週內躲過3次暗殺，至於澤倫斯基若真的遇害，烏克蘭政府該如何應對？美國國務卿布林肯在接受美媒訪問時提到，烏克蘭政府已對此研擬「政權延續計畫」。

澤倫斯基在俄羅斯對烏克蘭發動侵略後，展現非凡領導力，堅守基輔的行動也成功凝聚烏克蘭軍民抵抗決心，但澤倫斯基也因此成為俄羅斯的「眼中釘」。《英媒》爆料，俄方動用俄國傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）和車臣特種部隊執行暗殺，而澤倫斯基在一週內躲過3次暗殺。

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布林肯接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時，主持人提問：「澤倫斯基總統一再表示他可能來日無多，如果俄羅斯殺了他，會發生什麼後果？您是否正在制定緊急計畫，來協助失去澤倫斯基的烏克蘭政府？」

布林肯表示，澤倫斯基所展現的領導能力是非常了不起的，他也是勇敢的烏克蘭人民的化身。布林肯提到，烏克蘭人已對此（澤倫斯基遇害）制定相關計畫，已確保烏克蘭政府以某種方式延續政權，「我不會談論及談及任何細節」。

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