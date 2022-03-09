不認俄「入侵」烏 趙立堅嗆外媒：你這樣糾纏有意思嗎？

俄烏衝突以來中國始終拒將俄攻打烏稱為「入侵」，中國外交部發言人趙立堅8日再度被問及此事時持續避答，並稱「你這樣糾纏有意思嗎？這個問題已經問過無數遍了」。（路透資料照）

2022/03/09 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏衝突愈演愈烈，中國始終拒絕將俄羅斯攻打烏克蘭稱為「入侵」，中國外交部發言人趙立堅8日再度被問及此事時持續避答，並稱「你這樣糾纏有意思嗎？這個問題已經問過無數遍了」。

俄羅斯上月24日出兵入侵烏克蘭，至今仍在烏克蘭境內肆虐，但兩國開戰以來，中國始終迴避將俄羅斯攻打烏克蘭稱為「入侵」，雖然開戰隔天外媒就持續對北京在俄烏戰爭上的立場緊追不捨，但中國始終顧左右言他，反而將焦點擺在譴責美國及西方，也拒絕加入國際譴責俄羅斯的行列。7日時外交部長王毅也在回答外媒時聲稱，俄烏的問題是「冰凍三尺非一日之寒」，各國要做的不是「火上澆油，激化矛盾」。

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昨日中國外交部舉行例行記者會時，《彭博》記者兩度追問，中國對俄羅斯是否入侵烏克蘭一事上有無新的立場。趙立堅對此稱，中方在烏克蘭問題上的立場是明確和一貫的，前一日國務委員兼外交部長王毅也在中外記者會上充分闡明相關立場。《彭博》記者隨即再追問，「你認為俄羅斯入侵烏克蘭了嗎？」趙立堅依舊未正面回應，反而反問記者，「你這樣糾纏有意思嗎？這個問題已經問過無數遍了」。

除了迴避是否入侵的議題，趙立堅也再度轉移焦點，稱「烏克蘭問題早已超越俄烏雙邊關係範疇」，並質疑「在北約連續5輪東擴情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視，妥善解決」。

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