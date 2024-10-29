為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳門破獲最大冰毒走私案 27歲台男被捕

    據澳門媒體報導，走私毒品而被捕的台灣男子姓黃，27歲，持台灣旅遊證件，報稱無業。（圖擷取自澳門司法警察局影片）

    據澳門媒體報導，走私毒品而被捕的台灣男子姓黃，27歲，持台灣旅遊證件，報稱無業。（圖擷取自澳門司法警察局影片）

    2024/10/29 21:22

    〔中央社〕澳門警方宣布破獲歷來最大宗冰毒走私案，27歲黃姓台灣男子27日傍晚自泰國飛抵澳門機場，其托運行李內被查獲偽裝成茶葉的11.1公斤冰毒，價值約1.45億元。黃男供稱為5萬元報酬運毒。

    據澳門司法警察局發布，毒品罪案調查處人員根據情報得悉，近日有販毒集團在泰國聘用台灣人搭乘泰國赴澳航班，將冰毒偷運到澳門後再轉運香港，經排查後鎖定一名可疑的台灣男子，於27日傍晚在其飛抵澳門並領取一個大型託運行李箱後立即採取行動。

    據發布，澳門司警在有關行李箱內查獲3個禮盒，內藏10包偽裝成茶葉的冰毒，重約11.1公斤，約值澳門幣3630萬元（約新台幣1億4556萬元），為澳門歷來破獲最大宗的偷運冰毒案。

    經查，涉案男子承認收取新台幣5萬元報酬，於泰國接收上述毒品，偷運到澳門後擬立即轉運香港。

    澳門司警表示，根據調查所得，以「不法販賣麻醉藥品及精神藥物罪」將涉案男子移送檢察院偵辦，並繼續就案件進行深入調查及追緝其餘在逃涉案人。

    據澳門日報報導，這名被捕的台灣男子姓黃，27歲，持台灣旅遊證件，報稱無業。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    27歲黃姓台灣男子27日傍晚自泰國飛抵澳門機場，其托運行李內被查獲偽裝成茶葉的11.1公斤冰毒，價值約1.45億元。（圖擷取自澳門司法警察局影片）

    27歲黃姓台灣男子27日傍晚自泰國飛抵澳門機場，其托運行李內被查獲偽裝成茶葉的11.1公斤冰毒，價值約1.45億元。（圖擷取自澳門司法警察局影片）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播