俄烏開戰外媒追問立場 北京三個問題答不出

俄烏開戰，北京堅持以「對話、協商、談判」方式解決，但俄軍卻持續入侵，德國之聲報導，在外界希望中方明確表態時，中國外交部發言人華春瑩舌戰外媒記者，為中國可能的做法留餘地。（美聯社資料照）

2022/02/25 15:18

〔中央社〕俄烏開戰，北京堅持以「對話、協商、談判」方式解決，但俄軍卻持續入侵，德國之聲報導，在外界希望中方明確表態時，中國外交部發言人華春瑩舌戰外媒記者，為中國可能的做法留餘地。

據德國之聲中文網，中國外交部昨天的例行記者會上，外媒對北京在俄烏戰爭上的立場緊追不捨，但除了譴責美國，中國政府似乎尚未決定如何定調。

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對於外媒提問時直接提及俄羅斯侵略烏克蘭，華春瑩說那是「西方媒體的定義」，重申烏克蘭演變至今，背後有複雜的歷史因素。

她引用美國前國務卿季辛吉（Henry Alfred Kissinger）對烏克蘭的評論說，「如果烏克蘭想要生存和繁榮，就不能成為任何一方對抗另一方的前哨，而應成為東西方之間的橋樑」。

華春瑩並反問，美國對伊拉克和阿富汗採取軍事行動時，有用「侵略」這個詞嗎？

提問的法新社記者則說，「美國2003年入侵伊拉克，我社當時使用了『入侵』一詞」，並反問中國若認為美方在伊拉克的所作所為侵犯了伊拉克的主權和領土完整，為何對烏克蘭沒有相同反應，是否「雙標」？

華春瑩回應表示，「我不是俄羅斯外交部發言人，不會站在俄方的立場講話」，重申中國「作為旁觀者和非當事方應該秉持客觀公正立場」，以及「公正的斡旋調解不僅要看到眼前，也要看到事情的整個來龍去脈，不僅要推動治標也要治本」。

另一個北京難以回答的問題是「中國是否會譴責俄羅斯？」

昨天記者會中，面對「中方是否會呼籲俄羅斯撤軍、何時與美歐等國一起譴責」的追問時，華春瑩重複稱「我們呼籲所有相關方保持克制」，並指「在國際關係中，不應該老做這種強加於人的事情，而是應該根據事情本身的是非曲直，允許各國獨立作出判斷」。

報導說，北京第三個答不出的問題是「中國在烏克蘭問題上有不同標準？」

外媒記者質疑，中國常說要尊重國家主權和領土完整，卻在烏克蘭問題上態度曖昧，是否雙重標準。

華春瑩未直接回答，而是再次將矛頭指向西方，從「八國聯軍」開始細數中國主權和領土如何受到侵略，同時指控美國「在涉疆、涉港、涉台等問題上肆意干涉中國內政、破壞損害中國主權安全」，還說中國是「唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國」。

並強調中國並非什麼事都沒做，包括國家主席習近平近期與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話以及外長王毅視訊出席慕尼黑安全會議時，都有做出呼籲，要各方「堅持政治解決」。

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