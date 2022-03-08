王毅稱中俄關係堅若磐石 澳總理籲北京約束俄國

美國加州洛杉磯的「烏克蘭文化中心」和「洛杉磯與烏克蘭站在一起」等組織，六日討論如何援助烏克蘭人民，會中有人戴上中俄兩國元首習近平、普廷的面具，並高舉寫有「普廷和習近平是戰爭罪犯」的標語。（歐新社）

2022/03/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄衝突愈演愈烈，澳洲總理莫里森七日再次抨擊，中國自詡有責任維護世界和平穩定，卻對俄國舉兵入侵他國默不作聲，甚至暗中在政治和經濟上支援俄國，直言現在就是中國該抉擇的時刻。同日，中國外交部長王毅一方面宣布中國紅十字會將為烏克蘭提供人道援助，另一方面又再次讚揚中俄關係「堅若磐石」，並暗批美國才是世界亂源。

莫里森：中國抉擇時刻已到

莫里森七日在澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）發表演說，指俄國侵烏是「明目張膽違反國際法」，也是獨裁政權透過威脅和暴力企圖改變現狀的最新例證，但俄國總統普廷「高估自己打這場非法戰爭的能力」。他也預測，普廷派義務役部隊上戰場，不會在國內引起好的回響，且隨著時間過去，烏國方面的抵抗只會愈來愈強，即使俄國在戰爭中得到利益，也將非常難以維繫。

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莫里森也批評，在各國政府和企業切斷與俄貿易聯繫之際，中國竟開放全境進口俄國小麥，並開放俄國銀行使用銀聯卡支付系統，如同為俄國提供「經濟救生索」，憂心只要中俄保持這層關係，殺戮就不會終止。他再次呼籲中國出面約束俄國行徑，「要結束烏俄戰爭，沒有國家比中國更有影響力，中國是時候做出抉擇了。」

美國國務卿布林肯六日也再次在美國有線電視新聞網（CNN）訪問中對北京喊話，指鑑於北京過去時常將「主權不可侵犯」掛在嘴邊，美方期待中國此次能站出來譴責俄國。

華爾街日報指出，即便西方國家在全球經濟市場驅逐俄國，只要中國為俄國提供市場，西方制裁就無法發揮預期效果。此外，中國經常刻意無視國際對特定國家的制裁，包括允許進口北韓煤炭，但進行相關交易者通常是小型貿易商；俄國方面則不然，中國政府必須直接介入，與國營企業簽訂合約，或訂立減緩外來制裁的法律，來幫助俄國逃過制裁。

針對外界批評中國毫無作為，王毅則強調，中方一直和各方保持密切溝通，也願意在需要時與國際社會共同展開必要的斡旋。至於外界關切中國是否將仿效俄國，對台灣發動侵略戰爭，王毅仍老調重彈，指台灣問題是中國內政，並批評美國主導「印太戰略」是企圖「搞印太版北約」。

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