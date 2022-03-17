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    重大戰利品！ 烏軍繳獲俄羅斯罕見電子情報系統

    烏克蘭士兵在南部戰區成功伏擊俄軍，並繳獲了罕見的電子情報系統「Torn-MDM」。（翻攝自推特，本報合成）

    烏克蘭士兵在南部戰區成功伏擊俄軍，並繳獲了罕見的電子情報系統「Torn-MDM」。（翻攝自推特，本報合成）

    2022/03/17 13:08

    〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯入侵至今，烏克蘭軍方繳獲不少設備，稍早專門整理烏克蘭物資使用、截獲種類的推特帳號公布，烏克蘭士兵在南部戰區成功伏擊俄軍，並繳獲了罕見的電子情報系統「Torn-MDM」。

    推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」稍早發文稱，烏克蘭士兵在烏南某戰場成功伏擊俄軍，截獲了罕見的「Torn-MDM」電戰車輛。

    據悉，Torn-MDM為俄國設計的最複雜的訊號情報（SIGINT）系統之一，整組系統裝設於2輛6輪軍車KamAZ-5350上，能快速搜尋、分析訊號，並尋找、定位最遠70公里以內的目標。

    俄羅斯國防部2019年公開表示，將為駐紮於俄國薩馬拉一帶的維和部隊配備這款「自動化無線電情報系統」。

    Torn-MDM最早2015年就在烏東頓巴斯（Donbass）區域現蹤，而後也多次被拍到出現在烏東一帶。

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