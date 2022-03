馬立波劇院遭俄軍炸爛 烏外長痛訴：數百平民避難 俄蓄意攻擊

2022/03/17 12:15

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後肆意攻擊基礎民生設施、屠殺平民,烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)指控,俄軍在馬立波轟炸一間劇院,當時有數百平民在裡面避難,他認為俄軍知情,而且蓄意攻擊。

庫列巴在推特上放上劇院被攻擊前後的照片比對,痛斥「這是發生在馬立波另一起可怕的戰爭罪」;庫列巴表示,這間劇院內當時有數百名無辜平民在避難,俄軍不可能不知這是平民避難所,卻仍對劇院進行轟炸,現在建物已經全毀。

庫列巴沉重呼籲,希望世界「救救馬立波,阻止俄羅斯的戰爭罪犯」。

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli