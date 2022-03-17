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    馬立波劇院遭俄軍炸爛 烏外長痛訴：數百平民避難 俄蓄意攻擊

    烏克蘭馬立波一處劇院有數百平民正在避難，卻遭俄軍轟炸。（翻攝推特）

    烏克蘭馬立波一處劇院有數百平民正在避難，卻遭俄軍轟炸。（翻攝推特）

    2022/03/17 12:15

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後肆意攻擊基礎民生設施、屠殺平民，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指控，俄軍在馬立波轟炸一間劇院，當時有數百平民在裡面避難，他認為俄軍知情，而且蓄意攻擊。

    庫列巴在推特上放上劇院被攻擊前後的照片比對，痛斥「這是發生在馬立波另一起可怕的戰爭罪」；庫列巴表示，這間劇院內當時有數百名無辜平民在避難，俄軍不可能不知這是平民避難所，卻仍對劇院進行轟炸，現在建物已經全毀。

    庫列巴沉重呼籲，希望世界「救救馬立波，阻止俄羅斯的戰爭罪犯」。

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