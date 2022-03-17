中國樂見俄單挑西方 專家稱習近平「等機會出手救援」

俄羅斯入侵烏克蘭戰火延燒，中國立場受國際關注。（路透檔案照）

2022/03/17 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰火延燒，中國立場受國際關注，有鑑於美國不斷施壓中國阻其援助俄羅斯，有外媒刊專文分析，中國最高領導人習近平是否仍執意與俄國總統普廷共舞。

《美國之音》刊文指出，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前與中國最高外交官員楊潔篪進行了7小時的會談，會後美方表示，對北京在烏克蘭戰爭中，與俄羅斯保持一致的狀況表達深切關注。

請繼續往下閱讀...

近期更有多家外媒報導，稱俄羅斯正向中國尋求經濟與軍事援助，有鑑於上月北京冬奧前後，習近平與普廷才高調地發布聯合聲明，將兩國的同盟關係推上新高點，中方當前立場與採取的措施格外引人關注。

有專家認為，目前中國可能不會高調支援俄羅斯，因為北京「樂見莫斯科衝在前方與西方對抗」，而這正是習近平長期想做卻不願下定決心做的事，但這也不代表中方會棄俄羅斯於不顧，北京後續很可能會在合適時機切入調停，以便救下俄羅斯，為己方保存實力。

專家進一步指出，習近平在戰前已向普廷給出非常明確的訊息，那就是我會挺你，「這種挺不單是表達友好、不去譴責」，而是實際上的經濟援助，這點對於美方而言非常關鍵，也是西方陣營不能接受之重。

文章認為，目前習近平不會在調停上做出太大的動作，第一個原因在於中方不能確定俄羅斯現在聽它的，其次，則因北京期望在關鍵時刻到來才出手，救普廷一把，使其以和平條約的方式結束戰爭，而非顏面無光的戰敗方式，「這樣便可救下盟友，一個可與中國共舞的國際流氓」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法