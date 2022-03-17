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    澳洲總理：中俄關係缺透明度 憂北京暗助侵烏

    澳洲總理莫里森說，由於中國與俄羅斯的關係缺乏透明度，擔心中國可能暗中支援俄羅斯入侵烏克蘭。他表示，澳洲會緊隨盟國的腳步，實施相應制裁措施。（歐新社）

    澳洲總理莫里森說，由於中國與俄羅斯的關係缺乏透明度，擔心中國可能暗中支援俄羅斯入侵烏克蘭。他表示，澳洲會緊隨盟國的腳步，實施相應制裁措施。（歐新社）

    2022/03/17 11:58

    〔中央社〕澳洲總理莫里森說，由於中國與俄羅斯的關係缺乏透明度，擔心中國可能暗中支援俄羅斯入侵烏克蘭。他表示，澳洲會緊隨盟國的腳步，實施相應制裁措施。

    澳洲天空新聞（Sky News Australia）16日報導，莫里森（Scott Morrison）表示，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國一直保持著「寒慄的沉默」（chilling silence）姿態。對此，他感到不安。

    莫里森說，俄羅斯2月開始入侵烏克蘭，中國卻開放俄羅斯大麥進口，讓俄羅斯在面對世界各國制裁時獲得喘息空間。中國的舉動釋放出「一項極為糟糕的訊息」（a terrible message）。

    俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」（RT）2月21日報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以「保障和平」名義指示俄軍進入烏克蘭頓巴斯地區（Donbass）。2天後（2月23日），中國海關總署發布聲明公告「允許俄羅斯全境小麥進口」。

    莫里森相信，雖然中國致力展現維持全球和平及穩定的正面角色；但由於中國與俄羅斯的關係缺乏透明度，已造成印太地區國家的不安。

    莫里森表示，澳洲會緊隨盟國的腳步，實施相應制裁措施。澳洲支持美國近日就制裁問題所發表的言論。

    美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日接受美國CNN訪問時表示，假如中國協助俄羅斯化解美國制裁措施，中國將「絕對會承受後果」。蘇利文的言論引起國際輿論注意，國際媒體隨即關注中國是否會因為協助俄羅斯而受到制裁。

    莫里森說，中國可能暗助俄羅斯的說法，已讓他感到擔心。澳洲的夥伴和盟國，以及世界各地的自由國家，不會同意中國協助俄羅斯入侵烏克蘭。

    莫里森呼籲，中國應該讓中、俄關係保持高度透明度。俄羅斯入侵烏克蘭戰事已造成全球陷入危機，中國必須向國際社會交代，中國到底向俄羅斯提供了什麼經濟援助。

    莫里森指出，中國應該交代是否有向俄羅斯提供軍事援助，如果中國有提供軍事援助，將會是一項「令人厭惡（abomination）的行為」。

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