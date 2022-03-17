為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏軍反攻戰略曝光！ 華爾街日報：兩面夾擊進攻刻松

    烏克蘭軍隊向俄軍佔領的刻松機場進行空襲。（美聯社）

    烏克蘭軍隊向俄軍佔領的刻松機場進行空襲。（美聯社）

    2022/03/17 11:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體報導，烏克蘭政府16日宣布，開始對入侵首都基輔及其他重要城市的俄羅斯軍隊進行反攻。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問16日證實，烏軍開始在數個作戰區域對俄軍進行反攻。

    《華爾街日報》 報導，隨著基輔徹夜砲擊聲不斷，烏克蘭軍隊似乎在伊爾平（Irpin）、布卡（Bucha）和霍斯托梅爾（Hostomel）等外圍城鎮進行反攻，這些城鎮在數週的巷戰和砲火交織中遭到嚴重破壞。

    烏克蘭軍隊還表示，他們在南部港口尼古拉耶夫（Mykolayiv）的東、南兩面推進攻勢，向刻松（Kherson）方向進攻。刻松是自2月24日戰爭開始以來，唯一被俄軍佔領的烏克蘭區域首府。

    烏軍說，他們對刻松機場進行空襲，該機場現在是俄羅斯的空軍基地。從停機坪拍攝的衛星圖像顯示，有7架俄羅斯直升機被摧毀或損壞，其中一些被烈火吞噬。基輔還說，在敖德薩（Odessa）附近的黑海上空擊落2架俄羅斯Su-30SM戰鬥機。

    澤倫斯基顧問、烏國談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）16日在社群平台Telegram上表示，烏克蘭武裝部隊將在幾個作戰地區，對俄羅斯軍隊進行反攻，這從根本上改變雙方的戰略部署。

    相關連結：

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏軍奇襲刻松機場！俄軍重新集結倖存設備 停機坪慘狀曝光
    2022/03/17 10:36

    烏軍奇襲刻松機場！俄軍重新集結倖存設備 停機坪慘狀曝光
    俄軍佔領刻松機場反成「空襲標靶」 損失慘重影片曝光
    2022/03/17 06:17

    俄軍佔領刻松機場反成「空襲標靶」 損失慘重影片曝光

    多元收益讓您走更遠
    太傻！俄軍佔領刻松 直升機進駐機場「成烏軍空襲標靶」
    2022/03/16 11:49

    太傻！俄軍佔領刻松 直升機進駐機場「成烏軍空襲標靶」
    逾400示威者遭俄軍逮捕 刻松堅定反抗讓侵略者「擋袂牢」
    2022/03/09 22:39

    逾400示威者遭俄軍逮捕 刻松堅定反抗讓侵略者「擋袂牢」

    住宅這樣選 買房負擔可減輕
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播