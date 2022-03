烏軍反攻戰略曝光！ 華爾街日報：兩面夾擊進攻刻松

2022/03/17 11:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國媒體報導,烏克蘭政府16日宣布,開始對入侵首都基輔及其他重要城市的俄羅斯軍隊進行反攻。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的顧問16日證實,烏軍開始在數個作戰區域對俄軍進行反攻。

《華爾街日報》 報導,隨著基輔徹夜砲擊聲不斷,烏克蘭軍隊似乎在伊爾平(Irpin)、布卡(Bucha)和霍斯托梅爾(Hostomel)等外圍城鎮進行反攻,這些城鎮在數週的巷戰和砲火交織中遭到嚴重破壞。

烏克蘭軍隊還表示,他們在南部港口尼古拉耶夫(Mykolayiv)的東、南兩面推進攻勢,向刻松(Kherson)方向進攻。刻松是自2月24日戰爭開始以來,唯一被俄軍佔領的烏克蘭區域首府。

烏軍說,他們對刻松機場進行空襲,該機場現在是俄羅斯的空軍基地。從停機坪拍攝的衛星圖像顯示,有7架俄羅斯直升機被摧毀或損壞,其中一些被烈火吞噬。基輔還說,在敖德薩(Odessa)附近的黑海上空擊落2架俄羅斯Su-30SM戰鬥機。

澤倫斯基顧問、烏國談判代表波多利雅科(Mykhailo Podolyak)16日在社群平台Telegram上表示,烏克蘭武裝部隊將在幾個作戰地區,對俄羅斯軍隊進行反攻,這從根本上改變雙方的戰略部署。

What's going on right now. 1. Counteroffensive of the AFU in several operational areas. This radically changes the parties’ dispositions. 2. Russian journalists start quitting TV channels. 3. RF leaders are trying to find allies whose soldiers will be ready to die in ???????? fields.