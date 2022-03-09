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    逾400示威者遭俄軍逮捕 刻松堅定反抗讓侵略者「擋袂牢」

    俄羅斯侵略烏克蘭達2週，烏克蘭南部遭俄軍佔領的刻松（Kherson）今（9）日傳出逾400名上街抗議俄羅斯非法侵略的群眾遭到俄軍逮捕。（圖取自推特）

    俄羅斯侵略烏克蘭達2週，烏克蘭南部遭俄軍佔領的刻松（Kherson）今（9）日傳出逾400名上街抗議俄羅斯非法侵略的群眾遭到俄軍逮捕。（圖取自推特）

    2022/03/09 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭達2週，烏克蘭南部遭俄軍佔領的刻松（Kherson）今（9）日傳出逾400名上街抗議俄羅斯非法侵略的群眾遭到俄軍逮捕。

    據《衛報》報導，俄羅斯侵略烏克蘭造成歐洲局勢動盪，烏克蘭軍方今（9）日發出聲明表示，有超過400名烏克蘭平民，上街以非暴力形式抗議俄羅斯非法侵略時，遭到俄軍逮捕。

    聲明指出，由於這些刻松居民英勇的抵抗，（俄）佔領者正在籌組臨時的行政警察政權。

    當地居民在社群上分享的現場片段也顯示，一群刻松居民因不滿俄軍無故毆打和平示威者，赤手空拳找包圍俄羅斯士兵，即使後者對空鳴槍警告，也絲毫沒有退縮的意思。

    相關影片請見：

    【刻松民眾找俄士兵理論片段】

    【烏克蘭刻松8日示威片段】

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