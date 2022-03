逾400示威者遭俄軍逮捕 刻松堅定反抗讓侵略者「擋袂牢」

2022/03/09 22:39

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭達2週,烏克蘭南部遭俄軍佔領的刻松(Kherson)今(9)日傳出逾400名上街抗議俄羅斯非法侵略的群眾遭到俄軍逮捕。

據《衛報》報導,俄羅斯侵略烏克蘭造成歐洲局勢動盪,烏克蘭軍方今(9)日發出聲明表示,有超過400名烏克蘭平民,上街以非暴力形式抗議俄羅斯非法侵略時,遭到俄軍逮捕。

聲明指出,由於這些刻松居民英勇的抵抗,(俄)佔領者正在籌組臨時的行政警察政權。

當地居民在社群上分享的現場片段也顯示,一群刻松居民因不滿俄軍無故毆打和平示威者,赤手空拳找包圍俄羅斯士兵,即使後者對空鳴槍警告,也絲毫沒有退縮的意思。

【刻松民眾找俄士兵理論片段】

Day 14. Good morning. Video: Kherson - the only regional capital that has fallen. Ukrainian crowd of protestors gets angry after Russian troop start beating up a protestor. Russians open fire (in the air) and that does not stop but mobilize protestors. Pure anger and no fear pic.twitter.com/MQQJwyyVju