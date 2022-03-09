逾400示威者遭俄軍逮捕 刻松堅定反抗讓侵略者「擋袂牢」

俄羅斯侵略烏克蘭達2週，烏克蘭南部遭俄軍佔領的刻松（Kherson）今（9）日傳出逾400名上街抗議俄羅斯非法侵略的群眾遭到俄軍逮捕。（圖取自推特）

2022/03/09 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭達2週，烏克蘭南部遭俄軍佔領的刻松（Kherson）今（9）日傳出逾400名上街抗議俄羅斯非法侵略的群眾遭到俄軍逮捕。

據《衛報》報導，俄羅斯侵略烏克蘭造成歐洲局勢動盪，烏克蘭軍方今（9）日發出聲明表示，有超過400名烏克蘭平民，上街以非暴力形式抗議俄羅斯非法侵略時，遭到俄軍逮捕。

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聲明指出，由於這些刻松居民英勇的抵抗，（俄）佔領者正在籌組臨時的行政警察政權。

當地居民在社群上分享的現場片段也顯示，一群刻松居民因不滿俄軍無故毆打和平示威者，赤手空拳找包圍俄羅斯士兵，即使後者對空鳴槍警告，也絲毫沒有退縮的意思。

相關影片請見：

【刻松民眾找俄士兵理論片段】

Day 14. Good morning. Video: Kherson - the only regional capital that has fallen. Ukrainian crowd of protestors gets angry after Russian troop start beating up a protestor. Russians open fire （in the air） and that does not stop but mobilize protestors. Pure anger and no fear pic.twitter.com/MQQJwyyVju — Tymofiy Mylovanov （@Mylovanov） March 9, 2022

【烏克蘭刻松8日示威片段】

Херсонщина знову виходить на вулиці, аби протистояти російським окупантам!



Сьогодні це Гола Пристань, заснована запорозькими козаками у 1709 році ????????



Kherson region resists russian occupiers!



Today it is Hola Pristan, founded by the Zaporozhian Cossacks in 1709 ???????? pic.twitter.com/988Hbu4Pcd — Громадське радіо （@HromadskeRadio） March 8, 2022

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