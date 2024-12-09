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    川普談驅逐非法移民 擬廢美「出生公民權」恐掀法律戰

    川普8日接受美媒訪問時也提到驅逐非法移民的具體計畫，並表示他打算廢除美國的「出生公民權」。（美聯社）

    川普8日接受美媒訪問時也提到驅逐非法移民的具體計畫，並表示他打算廢除美國的「出生公民權」。（美聯社）

    2024/12/09 08:04

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普當選後曾證實，上任後將啟動美國史上最大規模的非法移民驅逐行動。川普8日接受美媒訪問時也提到他對於驅逐非法移民的具體計畫，並提到他打算廢除美國的「出生公民權」。

    綜合外媒報導，川普8日接受《美國國家廣播公司》（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時提及議題，包括驅逐非法移民、赴美「生育旅遊」讓子女享有美國公民福利等。川普表示，他的計畫是驅逐所有不具合法身分的人，雖然是個艱難的任務，但必須這麼做，未來會先從有犯罪紀錄的非法移民開始著手，接著逐步擴大範圍。

    至於一個移民家庭中「有人非法、也有人合法」該如何處理？川普回應：「我不想拆散家庭，所以不拆散家庭的唯一方法，就是你讓他們在一起，你必須把他們一起全部送回去。」

    盼兩黨協議保護「Dreamers」

    川普提到，他希望能和民主黨達成一項協議，保護那些在兒童時期被非法帶到美國、並且在美國長大的「夢想者」移民（Dreamers）。川普表示，共和黨人對此持開放態度。川普說：「我們必須對夢想者採取行動，因為他們是在很小的時候就被帶到美國，很多人現在已經是中年人，但還甚至不會說自己國家的語言。」

    川普也提到，他試圖透過行政命令，廢除在美國出生即獲得公民權的規定，他強調：「這種做法必須停止，因為實在太荒謬。」美國出生即獲得公民權的規定源自於1868年美國憲法第14修正案第一款，法條明定在美出生及歸化者皆為美國及居住州的公民，該案也獲得1898年最高法院判例的支持。

    川普有意取消出生公民權的計畫未來可能會受到法律挑戰，《華爾街日報》（The Wall Street Journal）引述消息人士說法指出，川普移交團隊已著手研擬數份行政命令，大幅減少在美出生即自動擁有公民權的狀況，團隊同時也在準備處理法律訴訟。

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