擬擴大支援烏克蘭 拜登決定出席布魯塞爾北約峰會

美國總統拜登將出席歐洲北約峰會,以討論擴大對烏克蘭支持。(美聯)

2022/03/16 07:03

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰局持續激烈,據最新的消息指出,北約正在討論是否增加對烏克蘭的支援,不過尚未達成最後共識,北約領導人並預定於3月24日於布魯塞爾的軍事聯盟總部會面,討論危機處理,白宮發言人莎琪(Jen Psaki)表示,拜登將出席這場峰會。

綜合媒體報導,北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在推特上表示,「我們將解決俄羅斯入侵烏克蘭的問題,我們對烏克蘭的大力支持,並進一步加強北約的威懾和防禦」(We will address Russia's invasion of Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO's deterrence & defence)

請繼續往下閱讀...

至於要如何擴大對烏克蘭的支援,目前北約各成員國尚未取得共識,不過,有美媒預測,很可能是小規模援助擴大、或擴大財政援助、或對俄羅斯實施新制裁等,而烏克蘭最期待的設立禁飛區、提供戰機等,似乎未被列入討論。

俄羅斯昨天強力空襲基輔,造成多人死傷,重要建築物被炸成廢墟,據聯合國統計,截至目前,至少逾300萬人逃離烏克蘭,其中約180萬逃往波蘭,造成沈重的人道危機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法