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    擬擴大支援烏克蘭 拜登決定出席布魯塞爾北約峰會

    美國總統拜登將出席歐洲北約峰會，以討論擴大對烏克蘭支持。（美聯）

    美國總統拜登將出席歐洲北約峰會，以討論擴大對烏克蘭支持。（美聯）

    2022/03/16 07:03

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰局持續激烈，據最新的消息指出，北約正在討論是否增加對烏克蘭的支援，不過尚未達成最後共識，北約領導人並預定於3月24日於布魯塞爾的軍事聯盟總部會面，討論危機處理，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登將出席這場峰會。

    綜合媒體報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在推特上表示，「我們將解決俄羅斯入侵烏克蘭的問題，我們對烏克蘭的大力支持，並進一步加強北約的威懾和防禦」（We will address Russia's invasion of Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO's deterrence & defence）

    至於要如何擴大對烏克蘭的支援，目前北約各成員國尚未取得共識，不過，有美媒預測，很可能是小規模援助擴大、或擴大財政援助、或對俄羅斯實施新制裁等，而烏克蘭最期待的設立禁飛區、提供戰機等，似乎未被列入討論。

    俄羅斯昨天強力空襲基輔，造成多人死傷，重要建築物被炸成廢墟，據聯合國統計，截至目前，至少逾300萬人逃離烏克蘭，其中約180萬逃往波蘭，造成沈重的人道危機。

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