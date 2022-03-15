英國會商聯合遠征軍 澤倫斯基：俄「戰爭機器」恐轉向

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日透過視訊參與「遠征軍聯合部隊」（JEF）會議，警告民主陣營若不現在團結制止，俄國的「戰爭機器」恐將轉向其他歐洲國家。（路透）

2022/03/15 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第20天，英國今（15）日召開「遠征軍聯合部隊」（JEF）會議，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊與會時，除點名感謝英國首相強森（Boris Johnson）領導外，也警告民主陣營若不現在團結制止，俄國的「戰爭機器」恐將轉向其他歐洲國家。

綜合外媒報導，英國今（15）日召開軍事同盟「遠征軍聯合部隊」會議，澤倫斯基亦透過視訊與會報告，澤倫斯基除感謝強森，也對各國發出警告。

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澤倫斯基表示，雖然北約（NATO）是世界最強的軍事同盟，但其中「部分成員已被俄羅斯的侵略催眠」了。澤倫斯基認為，北約拒絕烏克蘭上空設立「人道禁飛區」，已經讓俄羅斯得以不斷轟炸烏國境內和平城市、醫院、學校和住宅區。

澤倫斯基也感謝JEF成員國在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭上選擇了「道德立場」，但他也警告：「我們可以阻止俄羅斯的『戰爭機器』，我們可以遏止這場殺戮。如果我們團結，就可以更輕易停止這場對民主的摧毀，在我們的國家，現在，就停止它。否則，他們（俄戰爭機器）就會轉向來找你們。」

澤倫斯基也呼籲，所有歐洲國家都是俄羅斯的目標，因此，他希望各國可以向烏克蘭伸出援手，也等於幫助自己。

據悉，JEF是2012年由英國領銜成立的軍事同盟組織，成員國除英國外包括，瑞典、丹麥、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威等國國軍。

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