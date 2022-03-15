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    俄機密情報文件外洩 驚爆習近平盤算「接管台灣」時間點！

    一份俄羅斯聯邦安全局外洩的機密文件驚爆，習近平原本打算在今年秋天前犯台。（路透、歐新社；本報合成）

    一份俄羅斯聯邦安全局外洩的機密文件驚爆，習近平原本打算在今年秋天前犯台。（路透、歐新社；本報合成）

    2022/03/15 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕在俄羅斯持續進行入侵烏克蘭軍事行動之際，一份俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service，FSB）機密文件曝光，當中驚爆中國國家主席習近平在烏俄爆發戰爭前考慮今年秋天「全面接管台灣」。

    俄羅斯人權團體「GULAGU NET」負責人奧塞奇金（Vladimir Osechkin）近日在臉書公開一份FSB外洩的機密文件內容。奧塞奇金宣稱，這份文件是FSB分析師針對取得情報所撰寫的分析報告，當中便透露中國進犯台灣的時間點。

    報告指出，習近平曾考慮要在2022年武力犯台，並在秋天來臨前「全面接管台灣」，因為他想在中共二十大（秋天）召開前，以「收復台灣」為功，讓自己順利連任國家主席。不過俄羅斯上月24日揮軍入侵烏克蘭，讓美國及其盟友繃緊神經，習的政敵也取得有利條件，攻打台灣的機會渺茫。

    至於這份機密文件的真實性，曾獲歐洲調查新聞獎的調查記者格羅澤夫（Christo Grozev）則在推特上表示，他將報告內容拿給2名前任和現任FSB人員看，2人皆稱「毫無疑問是同事寫的」。

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