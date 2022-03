俄機密情報文件外洩 驚爆習近平盤算「接管台灣」時間點！

2022/03/15 22:27

〔即時新聞/綜合報導〕在俄羅斯持續進行入侵烏克蘭軍事行動之際,一份俄羅斯聯邦安全局(Federal Security Service,FSB)機密文件曝光,當中驚爆中國國家主席習近平在烏俄爆發戰爭前考慮今年秋天「全面接管台灣」。

俄羅斯人權團體「GULAGU NET」負責人奧塞奇金(Vladimir Osechkin)近日在臉書公開一份FSB外洩的機密文件內容。奧塞奇金宣稱,這份文件是FSB分析師針對取得情報所撰寫的分析報告,當中便透露中國進犯台灣的時間點。

報告指出,習近平曾考慮要在2022年武力犯台,並在秋天來臨前「全面接管台灣」,因為他想在中共二十大(秋天)召開前,以「收復台灣」為功,讓自己順利連任國家主席。不過俄羅斯上月24日揮軍入侵烏克蘭,讓美國及其盟友繃緊神經,習的政敵也取得有利條件,攻打台灣的機會渺茫。

至於這份機密文件的真實性,曾獲歐洲調查新聞獎的調查記者格羅澤夫(Christo Grozev)則在推特上表示,他將報告內容拿給2名前任和現任FSB人員看,2人皆稱「毫無疑問是同事寫的」。

I showed the letter to two actual (current or former) FSB contacts, and they had no doubt it was written by a colleague. They didn't agree with all of his conclusions, but that's a different story.

Here's the text, worth reading: https://t.co/KyRDX4VuDV