俄情報機構吹哨者驚爆：戰爭最後期限是6月 俄會失敗告終

俄軍的坦克大軍在烏克蘭戰爭損失慘重，有如置身於俄軍的坦克墳場。圖為被摧毀的俄軍坦克及喪命的俄軍。（法新社）

2022/03/08 15:57

〔編譯陳成良／陳成良報導〕俄羅斯國防部3月2日首度首度透露，出兵烏克蘭的特別軍事行動中，共有498名軍人死亡，與當時烏國總統澤倫斯基宣稱的9000人，相差18倍。據英國媒體掌握的俄國情報機關內部舉報，自進攻烏克蘭後，俄羅斯軍隊死亡人數已達1萬人，而戰爭最後期限是6月，或將以俄羅斯的失敗告終！

據《泰晤士報》7日報導，俄羅斯人權團體「Gulagu.net」負責人奧塞奇金（Vladimir Osechkin）公開了一份包含俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service，簡稱FSB，其前身即為著名的KGB）有關人士內部舉報內容的文件。撰寫該文件的FSB相關人士稱：「俄羅斯陣亡人數或達1萬人，由於無法與主力部隊取得聯繫，政府目前無法掌握準確的死亡人數。」

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這個數目與烏克蘭公布的最新數據相近。烏克蘭軍方6日表示，俄羅斯入侵烏克蘭進入第11天，已超過1.1萬名俄軍陣亡。

《泰晤士報》報導稱，前述文件由FSB一位分析師撰寫，並經2位FSB幹部確認了文件的真實性。撰寫該文件的FSB人士透露，俄國發動進攻前，他接獲指示對西方制裁的影響進行評估，當時被告知只是假想演習。他還表示：「需要朝著俄羅斯會勝利的方向進行分析，否則會引起上級懷疑」，但他的真實評估是「俄羅斯無法脫身」。

文件中還稱，車臣為暗殺澤倫斯基派出的暗殺部遭烏克蘭軍隊剷除後，車臣部隊與俄軍陷入了矛盾危機，而即使澤倫斯基遭暗殺，「考慮到烏克蘭人的抵抗，若想佔領烏克蘭，至少需要出動50萬以上的兵力。」

FSB內部舉報者還稱，因為俄羅斯經濟面臨崩潰危險，「戰爭的最後期限（deadline）到6月為止。」文件稱，如果西方拒絕談判，「可能會像1939年德國的希特勒那樣捲入國際紛爭」，「俄方立場也和二戰時的德國一樣。」

《紐約時報》此前引述歐美官員分析，俄國上週公布的400多人陣亡可能只是一天的折損數字。俄國總統普廷至今仍宣稱這是一場在烏克蘭東部進行的有限軍事行動，但隨著俄軍陣亡人數不斷增加，普廷的潛在戰略弱點也暴露出來，對普廷來說，隨著傷亡數字不斷上升，俄羅斯國內支持其烏克蘭行動的人數將銳減。

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