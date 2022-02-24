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    首頁　>　政治

    俄羅斯侵烏就是習近平武統範本 汪浩：台灣有三層次問題須關注

    汪浩在臉書點出，俄羅斯侵略烏克蘭的劇本，就是習近平對台武統的劇本，從台灣的角度看烏克蘭局勢，有三個層次的問題值得關注。（資料照）

    汪浩在臉書點出，俄羅斯侵略烏克蘭的劇本，就是習近平對台武統的劇本，從台灣的角度看烏克蘭局勢，有三個層次的問題值得關注。（資料照）

    2022/02/24 17:12

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭及俄羅斯的戰火點燃，作家、政治學者汪浩在臉書點出，俄羅斯侵略烏克蘭的劇本，就是習近平對台武統的劇本，從台灣的角度看烏克蘭局勢，有三個層次的問題值得關注。

    汪浩在臉書表示，第一，普廷宣稱烏克蘭自古就是俄羅斯的一部分，鼓勵烏東親俄勢力叛亂，投靠俄國，然後再藉口維和入侵東烏，到現在全面入侵烏克蘭，又大打擾亂西方的資訊戰，「普廷的整套劇本，就是習近平對台武統的劇本。」

    第二，汪浩說，西方各國對俄國侵略的反應力度、協調方式、對俄制裁的有效性，以及對烏克蘭實質支持的力度，都是值得台灣觀察的方向，雖然台灣地淵戰略重要性和國際經貿實力比烏克蘭還要強勁，但中國的綜合實力也要強於中國，西方這次反應，必然被台北和北京各自解讀。

    最後，汪浩點出，台灣也擔心美國被迫捲入歐洲大陸的全面戰爭，就像20年前中東反恐戰爭，反而減弱抗中保台的力度，讓中國坐收漁翁之利，「現在，中國和台灣從各自的角度，雖然都不贊成『今日烏克蘭，明日台灣』的說法，但對台灣而言，最重要的是加強內部團結，防止國內親中統派趁機搗亂，引狼入室。」

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