崩潰！麥當勞撤俄吃不到漢堡 狂粉鋼琴家把自己鎖在店門口

知名速食業者麥當勞也決定撤出俄羅斯，並關閉所有分店，這讓俄羅斯許多麥當勞愛好者相當崩潰，體重超過250公斤的俄羅斯鋼琴家扎特拉夫金更直接把自己鎖在店門口，以示抗議，而後他遭警方帶離並罰款。（翻攝自推特）

2022/03/15 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，各國企業紛紛祭出制裁，知名速食業者麥當勞也決定撤出俄羅斯，並關閉所有分店，這讓俄羅斯許多麥當勞愛好者相當崩潰，體重超過250公斤的俄羅斯鋼琴家扎特拉夫金（Luka Zatravkin）更直接把自己鎖在店門口，以示抗議，而後他遭警方帶離並罰款。

綜合外媒報導，扎特拉夫金是知名鋼琴家，也是俄羅斯著名藝術家薩夫羅諾夫（Nikas Safronov）的兒子，為了不讓麥當勞關門，扎特拉夫金決定把自己鎖在店門口，以示抗議，更在眾人面前崩潰大吼。

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扎特拉夫金指控，麥當勞關閉俄羅斯分店，是和他與他的同胞們為敵，「麥當勞應該為那些被養壞的顧客負責！他們餵了我們這種食物30年，現在卻要轉身離開！」而後他被警員帶離現場，據悉，他也因此遭到罰款。

麥當勞本月8日宣布關閉俄羅斯847家餐廳，引發搶購潮，漢堡、飲料等產品價格皆水漲船高，不過目前多家分店仍未關閉，預計近期便會正式撤出。

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