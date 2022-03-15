為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    提供俄軍士兵「生存機會」 澤倫斯基喊話：為什麼要去死呢？

    澤倫斯基表示會提供投降的俄軍士兵一個「生存的機會」。（法新社）

    澤倫斯基表示會提供投降的俄軍士兵一個「生存的機會」。（法新社）

    2022/03/15 10:39

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，目前戰況持續膠著，部份俄軍交戰後便棄車逃離，使得烏軍繳獲大量俄軍裝甲車。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日凌晨在Telegram上傳影片向俄軍喊話，並表示會提供投降的俄軍士兵一個「生存的機會」。

    根據美國《CNN》報導，澤倫斯基在影片中向俄軍喊話：「俄國新兵，俄國軍官，注意聽好了，你們不會從烏克蘭奪走任何東西，只會奪去他人性命。你們雖然為數眾多，但你們的生命也會被奪走。你們為什麼要去死呢？為什麼？我知道你們想活下去。」

    澤倫斯基也提到，烏軍已經攔截到俄軍之間的談話，得知俄軍士兵對這場無意義的戰爭以及俄國政府的真實想法，「你打電話給家裡，我們都聽到你說什麼了，我們知道你是誰」。

    澤倫斯基表示：「我代表烏克蘭人民，給你們一個生存的機會，如果你向我們的部隊投降，我們將以『做為一個人應該被對待的方式』來對待你，你不會受到你在軍中受到的待遇。」

    針對烏軍戰果，澤倫斯基宣稱，俄軍已損失超過80架戰機，被擊墜的直升機則很快會超百架。澤倫斯基也諷刺地說，廢棄俄軍裝備是烏克蘭軍隊的「軍備供應商」之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐洲最大核電廠傳爆炸 烏克蘭控俄羅斯引爆「還沒完」
    2022/03/15 10:22

    歐洲最大核電廠傳爆炸 烏克蘭控俄羅斯引爆「還沒完」
    澤倫斯基向她致敬！俄電視台女編輯持反戰標語闖新聞直播
    2022/03/15 10:20

    澤倫斯基向她致敬！俄電視台女編輯持反戰標語闖新聞直播

    八點檔女神驚爆假貨爭議！出面道歉
    稱俄軍已出現重大問題 美退將估算：資源頂多再撐10天
    2022/03/15 09:46

    稱俄軍已出現重大問題 美退將估算：資源頂多再撐10天
    輝瑞續供貨給俄國 獲利全援救烏克蘭
    2022/03/15 09:28

    輝瑞續供貨給俄國 獲利全援救烏克蘭

    國泰世華CMA 積極延攬海外人才
    美國通知盟友：中國願意軍事協助俄國
    2022/03/15 08:59

    美國通知盟友：中國願意軍事協助俄國
    俄軍攻擊烏波邊境 美國防部：俄軍正擴大打擊目標範圍
    2022/03/15 08:21

    俄軍攻擊烏波邊境 美國防部：俄軍正擴大打擊目標範圍
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播