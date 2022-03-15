提供俄軍士兵「生存機會」 澤倫斯基喊話：為什麼要去死呢？

澤倫斯基表示會提供投降的俄軍士兵一個「生存的機會」。（法新社）

2022/03/15 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，目前戰況持續膠著，部份俄軍交戰後便棄車逃離，使得烏軍繳獲大量俄軍裝甲車。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日凌晨在Telegram上傳影片向俄軍喊話，並表示會提供投降的俄軍士兵一個「生存的機會」。

根據美國《CNN》報導，澤倫斯基在影片中向俄軍喊話：「俄國新兵，俄國軍官，注意聽好了，你們不會從烏克蘭奪走任何東西，只會奪去他人性命。你們雖然為數眾多，但你們的生命也會被奪走。你們為什麼要去死呢？為什麼？我知道你們想活下去。」

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澤倫斯基也提到，烏軍已經攔截到俄軍之間的談話，得知俄軍士兵對這場無意義的戰爭以及俄國政府的真實想法，「你打電話給家裡，我們都聽到你說什麼了，我們知道你是誰」。

澤倫斯基表示：「我代表烏克蘭人民，給你們一個生存的機會，如果你向我們的部隊投降，我們將以『做為一個人應該被對待的方式』來對待你，你不會受到你在軍中受到的待遇。」

針對烏軍戰果，澤倫斯基宣稱，俄軍已損失超過80架戰機，被擊墜的直升機則很快會超百架。澤倫斯基也諷刺地說，廢棄俄軍裝備是烏克蘭軍隊的「軍備供應商」之一。

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