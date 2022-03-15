稱俄軍已出現重大問題 美退將估算：資源頂多再撐10天

美國退將認為，俄軍資源及彈藥最多只能再撐10天。圖為俄軍士兵。（歐新社）

2022/03/15 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已有20天之久，但各地俄軍皆遭遇烏軍強烈抵抗，補給短缺也影響前線俄軍作戰能力。美國退役將軍、歐洲政策分析中心（Center for European Policy Analysis）戰略研究部主席霍奇斯（Ben Hodges）接受美媒採訪時估計，俄軍大概在10天後就會耗盡資源。

綜合外媒報導，霍奇斯提到烏克蘭位於亞沃利夫（Yavoriv）一座國際維和中心遭到俄軍攻擊一事，表示俄軍此舉是為了證明他們的打擊範圍可以威脅到這條波蘭至烏克蘭的運輸路線。不過霍奇斯認為，大家不該對此事反應過度，反而是俄軍的補給和彈藥能讓他們再撐10天，10天過後俄軍的人力物力、彈藥將不足以支持俄軍繼續進攻。

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霍奇斯告訴《CBS NEWS》，目前俄軍士氣低落、部隊指揮官之間出現分歧，甚至出現叛亂事件，而且還不止一次，這些狀況都發生在兩週之內，上述狀況都是俄軍出現重大人力問題的跡象。

前白宮國安顧問、退役陸軍中將麥馬斯特（Herbert Raymond McMaster）則認為，普廷和俄軍正變得越來越絕望，不僅試圖阻斷國際軍援烏克蘭的補給路線，甚至還在為動用化學武器製造藉口，十分令人擔憂，「我認為俄羅斯，特別是普廷，已經陷入真正的麻煩」。

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