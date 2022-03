歐洲最大核電廠傳爆炸 烏克蘭控俄羅斯引爆「還沒完」

歐洲最大、烏克蘭札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia nuclear plant)月初曾遭受俄軍攻擊(見圖),14日再傳爆炸。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲最大、烏克蘭札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia nuclear plant)月初曾遭受俄軍攻擊,14日再傳爆炸。外媒報導,烏克蘭國家核能發電公司(Energoatom)認為是俄羅斯軍隊引爆炸藥,地點位於主反應爐(main reactor)附近,並計畫好下一波爆炸(further explosions are planned)。不過,報導並未有俄方說法。

綜合外媒報導,烏克蘭戰略通訊中心(Stratcom Centre UA)表示,俄軍在核電廠附近引爆炸藥,當局正在等待國際原子能總署回覆。官員也透露,俄軍打算繼續在核電廠引爆(They plan to carry on with explosions at Europe's biggest nuclear facility.),工作人員已離開。

Energoatom指出,據報爆炸發生時,俄羅斯國家原子能公司(Rosatom)11名代表正在核電廠,「很明顯地,爆炸是在其直接參與下執行」,並反控Rosatom違反國際準則。

