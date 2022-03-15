歐洲最大核電廠傳爆炸 烏克蘭控俄羅斯引爆「還沒完」

歐洲最大、烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）月初曾遭受俄軍攻擊（見圖），14日再傳爆炸。（路透）

2022/03/15 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲最大、烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）月初曾遭受俄軍攻擊，14日再傳爆炸。外媒報導，烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）認為是俄羅斯軍隊引爆炸藥，地點位於主反應爐（main reactor）附近，並計畫好下一波爆炸（further explosions are planned）。不過，報導並未有俄方說法。

綜合外媒報導，烏克蘭戰略通訊中心（Stratcom Centre UA）表示，俄軍在核電廠附近引爆炸藥，當局正在等待國際原子能總署回覆。官員也透露，俄軍打算繼續在核電廠引爆（They plan to carry on with explosions at Europe's biggest nuclear facility.），工作人員已離開。

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Energoatom指出，據報爆炸發生時，俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）11名代表正在核電廠，「很明顯地，爆炸是在其直接參與下執行」，並反控Rosatom違反國際準則。

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