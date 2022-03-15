「詩意的正義」 倫敦市長倡沒收俄寡頭豪宅供烏難民入住

聲援烏克蘭的運動人士14日佔領倫敦貝爾格雷夫廣場一棟豪宅，宣稱「解放」該棟據稱屬於俄國寡頭德里帕斯卡所有的豪宅。警方展開驅離。（彭博）

2022/03/15 05:40

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引爆全球怒火，各國紛紛祭出嚴厲制裁措施，對象鎖定與俄國總統普廷有關的政商寡頭。英國倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）14日建議，俄國寡頭基於洗錢目的在倫敦購置高級住宅，往往閒置多年根本無人居住，政府應該沒收這些豪宅，並在出售前安置逃離戰火的烏克蘭難民，這是一種「詩意的正義」（poetic justice）。

綜合英國媒體和德國之聲中文網14日報導，沙迪克汗是在接受倫敦時代電台（Times Radio）訪問時做出前述建議。英國首相府發言人表示，目前政府正在研究相關建議的可行性。此前，英國住宅大臣戈夫（Michael Gove）也曾提出此一想法，但也承認存在「很高的法律障礙」。

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同情烏克蘭的運動人士14日佔領倫敦外國使館區內一棟據稱為普廷親信德里帕斯卡（Oleg Deripaska）所有的豪宅，宣稱該豪宅如今屬於烏克蘭難民。這位俄國寡頭已被英國列入制裁名單。

據報導，英國對俄羅斯寡頭在當地置產或購併的審核，長期以來一直被批評過於鬆懈，但在烏俄戰爭後，倫敦當局已制定新的法律，使來自國外的超級富豪更難以透過空殼公司和代理人購置英國房產，對這類人士實施制裁也變得更為容易。

英國政府10日宣布制裁7名俄羅斯寡頭，包括英超豪門俱樂部切爾西（Chelsea Football Club）老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），凍結其資產並發佈旅行禁令，阿布拉莫維奇的前商業合夥人、俄國鋁業巨擘德里帕斯卡也是制裁對象之一。

其他被制裁者還包括俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin），和俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）執行長米勒（Alexei Miller）。謝琴被視為普廷「最親密的顧問和密友」之一，支持俄羅斯併吞克里米亞。

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