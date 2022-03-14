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    確診後接連缺席重要行程 英媒爆女王現況：連路都沒法好好走...

    英媒《鏡報》透露，高齡95歲的英國女王伊莉莎白二世，身體狀況已大不如前。（法新社）

    英媒《鏡報》透露，高齡95歲的英國女王伊莉莎白二世，身體狀況已大不如前。（法新社）

    2022/03/14 18:17

    〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）自今年2月20日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，取消數個重要行程，讓外界相當關心其健康狀況。近日有英媒透露，下月21日將滿96歲的女王，身體狀況已經大不如前，連路都沒法好好走。

    根據英國《鏡報》 13日報導，今天是英國一年一度的重要紀念日「大英國協日」（Commonwealth Day），每年都會在倫敦西敏寺舉行慶典。然而日前白金漢宮宣布，英女王伊莉莎白二世不會參加慶典，改由查爾斯王儲（Prince Charles）代替出席；近日也有消息傳，女王可能會缺席本月29日舉行的菲利普親王（Prince Philip）紀念活動。

    雖然女王本月7日會見加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），上月確診後首次公開亮相讓外界放心不少，但接下來數個重要行程皆取消，擔憂女王健康狀況的聲音又慢慢出現。

    報導稱，女王的貼身助理透露，女王的身體情況確實走下坡，雖然還不到使用輪椅的程度，但目前女王虛弱到連路也沒法好好走。助理還說，愛狗成癡的女王，已經有6個月的時間沒有親自遛狗。

    對此，王室傳記作者朱諾爾（Penny Junor）表示，女王雖然身分尊貴，但我們還是要知道，她已經95歲了，她並不是超人。朱諾爾也稱，自己最近有和女王視訊，女王的精神狀況良好，但要她再出席需要長時間步行或上下台階的活動已經有困難。

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