傳俄羅斯要求中國提供軍事裝備 蘇利文示警：別幫俄國躲避制裁！

蘇利文警告中國，若協助俄羅斯躲避國際制裁，必將招致外交後果。（路透）

2022/03/14 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將在14日前往羅馬與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪面對面會晤，有美媒爆料指出，俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來，一直要求中國提供軍事裝備。針對此報導，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示「從未聽說過此事」，不過蘇利文也警告中國，不要協助俄羅斯躲避國際制裁。

綜合外媒報導，英國《金融時報》和美國《華盛頓郵報》報導引述某匿名美國官員說法，指俄羅斯自入侵烏克蘭後就開始向中國索取軍事裝備，但報導中並沒有寫明俄羅斯需要的是哪一種裝備。不過《CNN》報導指出，俄國要求提供的裝備可能包含無人機。

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針對此報導，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示從未聽說過此事，強調中國目前的首要任務是要防止烏克蘭當地的緊張局勢升級或失控。

蘇利文接受《CNN》節目「美國國情」（State of the Union）訪問時提到，中國向俄羅斯提供協助是個隱憂。蘇利文提到，美方目前正在密切關注中國實質上究竟向俄國提供了多少幫助，美方已和北京當局溝通，「若有任何國家幫忙填補俄國因經濟制裁導致的損失，美國不會對此袖手旁觀」。

蘇利文強調，美國不會允許俄羅斯從世界各國、任何地方的經濟制裁中獲得一線生機。

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