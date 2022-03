烏克蘭戰死英靈回故鄉 沿途民眾自發下跪送他最後一程...

2022/03/13 23:53

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵至今,軍隊和平民死傷慘重,令人不勝唏噓。近日在烏國赫梅利尼茨基(Khmelnitsky)出現令人動容的畫面,一名為國捐軀的烏國士兵遺體被運回家鄉時,沿途的民眾紛紛自發下跪向英靈道別。

綜合媒體報導,烏克蘭戰死的砲兵指揮官、37歲中士弗拉基米洛維奇(Oleksandr Troyanovskiy),近日其遺體被送回家鄉赫梅利尼茨基所管轄的沃洛基斯克(Volochysk)。

插有國旗的靈車在開往家鄉的路上,沿途都有民眾自發下跪送行,大家在胸前畫十字禱告,含淚說著「榮歸烏克蘭!榮歸英雄!」等口號,場面讓人相當鼻酸。

#Ukraine says farewell to its fallen hero. People knelt on the streets of Volochysk in the Khmelnitsky region to pay tribute to the fallen defender Oleksandr Troyanovskiy. Glory to the heroes! pic.twitter.com/PMSpDoQXX6