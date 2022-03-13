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    烏克蘭戰死英靈回故鄉 沿途民眾自發下跪送他最後一程...

    一輛載有陣亡士兵的靈車通過，沿途的烏克蘭民眾紛自發下跪送行。（圖翻攝自推特）

    一輛載有陣亡士兵的靈車通過，沿途的烏克蘭民眾紛自發下跪送行。（圖翻攝自推特）

    2022/03/13 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵至今，軍隊和平民死傷慘重，令人不勝唏噓。近日在烏國赫梅利尼茨基（Khmelnitsky）出現令人動容的畫面，一名為國捐軀的烏國士兵遺體被運回家鄉時，沿途的民眾紛紛自發下跪向英靈道別。

    綜合媒體報導，烏克蘭戰死的砲兵指揮官、37歲中士弗拉基米洛維奇（Oleksandr Troyanovskiy），近日其遺體被送回家鄉赫梅利尼茨基所管轄的沃洛基斯克（Volochysk）。

    插有國旗的靈車在開往家鄉的路上，沿途都有民眾自發下跪送行，大家在胸前畫十字禱告，含淚說著「榮歸烏克蘭！榮歸英雄！」等口號，場面讓人相當鼻酸。

    一輛載有陣亡士兵的靈車通過，沿途的烏克蘭民眾紛自發下跪送行。（圖翻攝自推特）

    一輛載有陣亡士兵的靈車通過，沿途的烏克蘭民眾紛自發下跪送行。（圖翻攝自推特）

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