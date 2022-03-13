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    俄朝撤離平民開火釀7死 美加碼提供烏克蘭軍援（不斷更新）

    俄羅斯入侵烏克蘭後，戰事持續膠著。圖為烏軍士兵。（法新社）

    俄羅斯入侵烏克蘭後，戰事持續膠著。圖為烏軍士兵。（法新社）

    2022/03/13 08:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月13日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊美國總統拜登12日授權對烏克蘭追加2億美元軍援，提供烏克蘭武器、防衛裝備及軍事訓練，協助烏軍對抗俄軍。

    ＊烏克蘭情報部門12日發布消息，基輔州佩雷莫哈鎮（Peremoha）的民眾11日沿著「人道走廊」撤離時，卻遭到俄軍開火，造成7人死亡，其中包含1名兒童。

    ＊澤倫斯基指出，現在的莫斯科當局的作法與先前的談判截然不同，莫斯科先前僅會「發布最後通牒」，繼普廷聲稱他見到俄烏談判出現「某些正面轉變」後，澤倫斯基「樂見俄羅斯釋出訊號」。

    ＊烏克蘭總統澤倫斯基和官員表示，南部梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭占領那座城市的俄軍綁架，烏國外交部痛斥此舉形同犯下戰爭罪。

    ＊聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產中心主任阿索莫（Lazare Eloundou Assomo）表示，俄羅斯持續進攻烏克蘭，導致烏國主要歷史遺跡正面臨被破壞甚至毀損的危險，其中一些遺址和紀念碑可追溯到11世紀。

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