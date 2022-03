傻眼！ 拿白紙站俄羅斯街頭 警方認定反戰當場逮捕......

2022/03/13 23:59

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭的行動不僅引發國際譴責,自家也有大批民眾看不下去,發起抗議活動,高舉反戰標語。而俄國警方也全力打壓反對聲音,沒想到近日有俄民眾只是在街頭舉著一張白紙,也被當場逮捕,因為警方認定民眾的相關舉止就是在聲援烏克蘭。

自烏國遭侵略以來,俄國已爆發多起反戰示威,數千人被逮捕,不少民眾為避免被捕,改以白紙代替反戰標語,進行「無言抗議」。不過國際特赦組織(Amnesty International)獨立調查記者西蒙諾維茲(Stefan Simanowitz)週日(13日)在推特分享一系列相片,透露在俄羅斯各地,不少舉著白紙的抗議者都被警方逮捕。

美國論壇「Reddit」也釋出一段影片 ,事發地點為俄國城市下諾夫哥羅德(Nizhny Novgorod),一名女子舉著一張白紙在街頭站著,下秒有2名員警將女子帶走,女子相當不滿自己的紙上什麼也沒寫,自己也沒出聲就被抓,但警方認定她雖然沒寫出來,但就是在反戰抗議。

Across Russia, protesters holding blank signs have been arrested by police



Photos from Nizhny Novgorod & Ivanovo (via @KevinRothrock), Rostov (via @OvdInfo) Moscow (via @irk_insider) #Russia #Ukraine pic.twitter.com/nrr3m7lWHX