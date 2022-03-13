傻眼！ 拿白紙站俄羅斯街頭 警方認定反戰當場逮捕......

俄羅斯一名女子只是舉著一張白紙也被逮捕。（圖翻攝自推特）

2022/03/13 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭的行動不僅引發國際譴責，自家也有大批民眾看不下去，發起抗議活動，高舉反戰標語。而俄國警方也全力打壓反對聲音，沒想到近日有俄民眾只是在街頭舉著一張白紙，也被當場逮捕，因為警方認定民眾的相關舉止就是在聲援烏克蘭。

自烏國遭侵略以來，俄國已爆發多起反戰示威，數千人被逮捕，不少民眾為避免被捕，改以白紙代替反戰標語，進行「無言抗議」。不過國際特赦組織（Amnesty International）獨立調查記者西蒙諾維茲（Stefan Simanowitz）週日（13日）在推特分享一系列相片，透露在俄羅斯各地，不少舉著白紙的抗議者都被警方逮捕。

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美國論壇「Reddit」也釋出一段影片 ，事發地點為俄國城市下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod），一名女子舉著一張白紙在街頭站著，下秒有2名員警將女子帶走，女子相當不滿自己的紙上什麼也沒寫，自己也沒出聲就被抓，但警方認定她雖然沒寫出來，但就是在反戰抗議。

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