俄軍緩慢推進基輔！英媒彙整24小時內最新戰情

俄軍似乎在首都基輔外圍重新集結，準備發動新一波攻擊。（圖擷取自智庫ISW官方推特）

2022/03/12 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕今（12日）是烏克蘭遭到俄羅斯入侵的第17天，有鑑於俄軍綿延於首都基輔（Kyiv）城郊外的64公里車陣，已經開始緩慢向前推進，似乎正準備重整旗鼓發動新一波攻擊，導致首都民眾倉皇出逃，而英媒也以條列式整理了過去24小時內最新的戰情演變。

據英媒《天空新聞》最新報導，以下是俄軍在過去24小時內所發生的變化：

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⚫俄軍似乎在首都基輔外圍重新集結，準備發動新一波攻擊，同時持續對烏國西部城市砲襲，死亡數字仍在攀升中。

⚫最新曝光的影片顯示，梅利托波爾市（Melitopol）市長費德羅夫（Ivan Fedorov）遭到俄軍綁架，讓總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy） 怒轟這是恐怖的新境界。

⚫烏國官員透露，目前南部城市馬立波（Mariupol）的狀況很危急，俄軍收緊圍攻範圍，而在過去12天的砲擊內，至少已造成近1600人喪命。

⚫澤倫斯基表示，目前烏國4個城市撤離的人數，已經驟降至7144人。

⚫俄軍持續空襲西北部的盧斯科市（Lutsk）及伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）市。

英國國防部指出，提供地面部隊支持的俄國軍機，主要使用傳統炸彈，其並不具備精確導引功能，恐提高平民傷亡的可能性。

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